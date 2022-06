Κοινωνία

Γέρακας: Χειροπέδες σε “γυναίκα - αράχνη” που… μάδησε εκατοντάδες επενδυτές

Τους πωλούσε "μαϊμού" επενδυτικά προγράμματα. Εκατοντάδες τα θύματα. Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών η απατεώνισσα.

Συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στο Γέρακα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 40χρονη Κινέζα , διότι σε βάρος της εκκρεμούσε Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης των Κινεζικών Αρχών, κατηγορούμενη για το αδίκημα της παράνομης λήψης καταθέσεων από το ευρύ κοινό με συγκαλυμμένη μορφή.

Ειδικότερα, η 40χρονη κατηγορείται ότι κατασκεύασε επενδυτικό πρόγραμμα στη χώρα της και εξαπάτησε 340 άτομα, λαμβάνοντας παράνομα καταθέσεις αξίας άνω των -30,51- εκατομμυρίων CNY (4.000.000 ευρώ περίπου), χωρίς την άδεια και την εξουσιοδότηση των ρυθμιστικών αρχών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

