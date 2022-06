Πολιτική

Μητσοτάκης για ΕΣΠΑ: Η Ελλάδα δεν είναι “μαύρο πρόβατο” - Θα κάνει άλμα στο μέλλον

Τι είπε ο Πρωθυπουργός, σε συνέδριο για το ΕΣΠΑ, στην Καλαμάτα, αναφορικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που εφόσον αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να κάνουν “πρωταγωνίστρια” την χώρα μας.

Στις ευεργετικές πρόνοιες του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021 - 2027, που σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία «Connecting Europe» θα διοχετεύσει στην χώρα περί τα 80 δις ευρώ, «μία πηγή αναπτυξιακών κεφαλαίων, η οποία ουσιαστικά δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολεμική Ελλάδα», αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στο αναπτυξιακό συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 στην Καλαμάτα. Αφού επεσήμανε πως περίπου το 1/3 των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ θα κατευθυνθεί στις περιφέρειες, ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε πως τα επόμενα 5 χρόνια 8 δισ. ευρώ θα πάνε στη μικρή επιχειρηματικότητα.

«Μπαίνουμε πια σε μία φάση όπου η οικονομία μας και η χώρα μας έχει στη διάθεσή της σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνει το μεγάλο άλμα στο μέλλον. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικές επιπτώσεις μιας παγκόσμιας κρίσης, προϊόν ενός πολέμου, μίας παντελώς προκλητικής και αδικαιολόγητης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έχει προκαλέσει τόσο διαταραχή στις παγκόσμιες αγορές, στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρόκειται για ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 26,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό συμπληρώνει και άλλα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία: το Ταμείο Ανάκαμψης, το Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0», με συνολικές πιστώσεις που ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ. Και από κοινού με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία εξασφαλίζει το εισόδημα των αγροτών μας αλλά τους βοηθά ταυτόχρονα να κάνουν τη μετάβαση σε μία γεωργία πιο φιλική προς το περιβάλλον, αλλά και σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία «Connecting Europe», μιλάμε για ένα συνολικό «ταμιευτήριο» το οποίο αγγίζει τα 80 δισ. ευρώ. Ογδόντα δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μία πηγή αναπτυξιακών κεφαλαίων η οποία ουσιαστικά δεν έχει προηγούμενο στην μεταπολεμική Ελλάδα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

8 δισεκατομμύρια ευρώ στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ειδικώς στους πόρους που θα διοχετευθούν προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας είναι σημαντικό. Σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις. Θα αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μας δώσει πρόσθετους πόρους για σημαντικές επενδύσεις σε εργαλεία ψηφιοποίησης της παραγωγής, τόνωσης των εξαγωγών, για παραγωγή περισσότερης πράσινης ενέργειας, σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους ενέργειας. Αλλά και για την ενδοεταιρική κατάρτιση εργαζομένων. Στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα κατευθυνθούν συνολικά παραπάνω από 8 δισεκατομμύρια τα επόμενα 5 χρόνια. Από το ΕΣΠΑ, από το "Ελλάδα 2.0" αλλά και από τα αγροτικά ταμεία», υπογράμμισε.

Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε μάλιστα να κάνει ειδική μνεία στην έντονη κοινωνική διάσταση των προγραμμάτων που δρομολογούνται. «Έχουμε τώρα πια στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορούμε να σχεδιάσουμε καινοτόμες πολιτικές, όπως η επέκταση του ωραρίου των δημοτικών μας σχολείων, όπως οι «Νταντάδες της γειτονιάς», ο Προσωπικός Βοηθός, ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο είχα αναλάβει και μία δέσμευση απέναντι στα άτομα με αναπηρία, έτσι ώστε να μπορούν οι ίδιοι να επιλέγουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να τους υποστηρίξει για την αυτόνομη διαβίωση την οποία αξίζουν, αλλά και για να ανακουφίσουν τις οικογένειές τους από αυτήν την υποχρέωση, διότι μέχρι σήμερα οι οικογένειες κάλυπταν την ανάγκη του Προσωπικού Βοηθού», είπε χαρακτηριστικά.

Το 1/3 των πόρων του νέου ΕΣΠΑ για έργα στις περιφέρειες

«Όπως είχα δεσμευθεί στους Περιφερειάρχες και προεκλογικά, το ένα τρίτο των πόρων του ΕΣΠΑ δεσμεύεται πλέον για έργα στις Περιφέρειες. Το είπαμε, το κάνουμε πράξη. Είναι σωστή πολιτική επιλογή, καθώς η Ελλάδα μέχρι σήμερα θεωρείται ως ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για ποσά τα οποία ξεπερνούν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια περισσότερα από την τρέχουσα περίοδο. Οι δράσεις της περιόδου 2021-2027 έχουν ήδη δρομολογηθεί, με 4 τομεακά προγράμματα και 13 περιφερειακά σχέδια από τα οποία, πρώτο στην Ευρώπη - πήρε ήδη το «πράσινο φως» - το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και ακολουθούν πολύ σύντομα οι υπόλοιπες εγκρίσεις ώστε η Ελλάδα να είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με πλήρες εγκεκριμένο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί πλέον στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι η υλοποίηση του ΕΣΠΑ γίνεται με τρόπο που αφήνει πίσω παθογένειες του παρελθόντος. «Η χώρα μας, χάρη στην εξαιρετική δουλειά που κάνει όλο το επιτελείο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρωταγωνιστεί πια στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με ρυθμούς εκταμίευσης που σημειώνουν συνεχή ρεκόρ από το καλοκαίρι του 2019. Πέρα, όμως, από τα μεγέθη, θέλω να τονίσω και την ποιοτική αναβάθμιση στην αξιοποίηση των πόρων. Θυμίζω ότι κατά την διάρκεια της πανδημίας πετύχαμε σε χρόνους - ρεκόρ εγκρίσεις από τις Βρυξέλλες, ώστε να μπορέσουμε να ανακατευθύνουμε πόρους του ΕΣΠΑ προς επείγουσες ενέργειες κατά του Covid. Κινητοποιήσαμε έτσι, παράλληλα με την ιδιωτική μόχλευση, παραπάνω από 13 δισ. ευρώ, τα οποία εντάχθηκαν στον εθνικό σχεδιασμό για τη στήριξη της απασχόλησης, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Κάτι που αποδεικνύει ότι με σωστή, με ευέλικτη διαχείριση, τα ευρωπαϊκά ταμεία μπορούν πράγματι να λειτουργούν προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Σε αυτή τη βάση θα θεμελιωθεί και η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2021-2027, όταν θα φτάνει στο τέλος του πια το ισχύον πλαίσιο στήριξης. Η Ελλάδα μάλιστα είναι το πρώτο κράτος-μέλος που έλαβε θετική απάντηση για το Εταιρικό Σύμφωνο για την Πολιτική Συνοχής, όπως θα ονομάζεται στο εξής το παλιό ΕΣΠΑ», επεσήμανε.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Elisa Ferreira. Ομιλίες απηύθυναν, επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός αρμόδιος για Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Έρευνα και την Τεχνολογία Χρίστος Δήμας και η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου. Μέσω διαδικτυακής σύνδεσης μίλησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, ο οποίος τόνισε ότι «το ΕΣΠΑ ακουμπά κάθε τομέα πολιτικής, κάθε τομέα της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής του τόπου μας». Σημείωσε πως κορωνίδα των προγραμμάτων είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η βοήθεια που μπορεί να παρασχεθεί σε αυτές φάνηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όμως ταυτόχρονα είναι «πολλά άλλα πράγματα», καθώς μεταξύ άλλων αφορά τις πράσινες επενδύσεις, την ηλεκτροκίνηση, τις υποδομές, τις πολιτικές για την απασχόληση, τη νεολαία, την κατάρτιση, τη δημόσια υγεία και την ψυχική υγεία.

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Καλαμάτας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε στη συνέχεια το δημαρχείο Καλαμάτας, όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Κατά τη σύσκεψη στο δημαρχείο εξετάστηκαν τα έργα στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουν πλέον οι Δήμοι για την υλοποίηση των σχεδίων τους, όπως το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

«Η Καλαμάτα είναι από τις ανερχόμενες ελληνικές πόλεις, όπως ανερχόμενη είναι και ολόκληρη η Μεσσηνία και δικό μας χρέος είναι να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την τοπική κοινωνία να ξεδιπλώσει όλη την αναπτυξιακή της δυναμική», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισήμανε τη σημασία των έργων που γίνονται για την αναβάθμιση των περιφερειακών υποδομών αλλά τους σημαντικούς πόρους που αποκτούν οι Περιφέρειες χάρη στο νέο ΕΣΠΑ ώστε να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη προστατεύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης και οι βουλευτές Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Λαμπρόπουλος, Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς.

Ο Πρωθυπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να επισκεφτεί την αγορά της Καλαμάτας, όπου συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα από το γραφείο τύπου του Μεγάρου Μαξίμου.

Νωρίτερα, είχε βρεθεί στην Μεσσήνη, από όπου εξήγγειλε τρία νέα έργα υποδομών για την ευρύτερη περιοχή.

Η Καλαμάτα είναι από τις ανερχόμενες ελληνικές πόλεις, όπως ανερχόμενη είναι και ολόκληρη η Μεσσηνία και δικό μας χρέος είναι να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την τοπική κοινωνία να ξεδιπλώσει όλη την αναπτυξιακή της δυναμική. pic.twitter.com/9cO51qqgGL — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 16, 2022

ΣΥΡΙΖΑ: προεκλογική η περιοδεία Μητσοτάκη στην Μεσσηνία

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μεσσηνία, αναφέρεται πως «Η προεκλογική περιοδεία του Πρωθυπουργού σήμερα συνεχίστηκε στη Μεσσηνία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027, ένα πρόγραμμα το οποίο όπως τονίστηκε στόχο έχει τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά δεν αναφέρθηκε ότι ο σχεδιασμός του έγινε εν αγνοία τους. Καμία διαβούλευση με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Καμία διαβούλευση με την αντιπολίτευση. Καμία σύνδεση με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Μίλησε για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, ξεχνώντας την αναφορά στην πρωτιά της χώρας μας στην ανεργία των νέων, στην πρωτιά μας στον πληθωρισμό στη δυτική Ευρώπη, στις εκρηκτικές αυξήσεις των καυσίμων.

Αναφέρθηκε σε 3 κρίσιμα έργα της περιοχής, το αεροδρόμιο Καλαμάτας, το οδικό δίκτυο Καλαμάτα - Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και την αντιπλημμυρική θωράκιση του οδικού άξονα Τσακώνα – Καλαμάτα. Και τα 3 πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα. Όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί και στην επίσκεψή του στη Μεσσηνία 3 χρόνια πριν στις 21/10/2019. Στο ίδιο σημείο βρίσκονται. Το επιτελικό κράτος καθημερινά αποδεικνύει την ανικανότητά του να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Η Κυβέρνηση έχει έρθει η ώρα να φύγει και να δώσει τη θέση σε μια προοδευτική Κυβέρνηση η οποία μαζί με την κοινωνία θα διαχειριστεί τα προβλήματα των πολιτών».

