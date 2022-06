Παράξενα

Ενδοοικογενειακή βία: Κατηγορούμενος απείλησε Εισαγγελέα ότι θα την “καρυδώσει”!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος που είναι ήδη προφυλακισμένος για περιστατικά ενδοικογενειακής βίας, είπε στην εισαγγελέα ότι «θα σε στείλω στη φυλακή».

Ξέφυγε … τελείως ένας 47χρονος Αλβανός, που είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Λάρισας για ενδοοικογενειακά επεισόδια σε βάρος της σε διάσταση συζύγου του και των πεθερικών του και έχει απασχολήσει πολλές φορές την τοπική κοινωνική γνώμη.

Χθες το πρωί είχε προγραμματιστεί να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για δύο υποθέσεις ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και απειλής, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Ωστόσο, πριν τη δίκη μάλωσε με την σε διάσταση σύζυγό του και την πεθερά του, που ήταν μάρτυρες κατηγορίας, μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο κρατητήριο των Δικαστηρίων και καθώς μεταφερόταν διασταυρώθηκε με την εισαγγελέα έδρας στον διάδρομο.

Στη θέα της εισαγγελέως, ο 47χρονος την απείλησε λέγοντας… «θα σε καρυδώσω και θα σε στείλω φυλακή»!

Τελικά η εκδίκαση των δύο υποθέσεων αναβλήθηκε, διότι οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν να βρουν λύση στις διαφορές τους μέσω ποινικής διαμεσολάβησης.

Οι υποθέσεις αφορούσαν απειλές και σωματικές βλάβες με τα χέρια κατά της πεθεράς του 56 χρονών από την Αλβανία, στις 18 Ιουνίου 2021, ενώ στις 22 Ιουνίου πέρυσι την είχε απειλήσει ότι θα τη σκοτώσει κρατώντας κουζινομάχαιρο…

Ο 47χρονος αλλοδαπός την τελευταία φορά καταδικάστηκε και κρατείται στις φυλακές Λάρισας από τις 19 Μαΐου 2022 διότι μια μέρα πριν, το πρωί, πήγε στο σπίτι του προσπάθησε να πηδήξει τα κάγκελα για να μπει στην αυλή, και στη θέα του πεθερού του, άρχισε να τον βρίζει, όπως και την σε διάσταση γυναίκα του και την πεθερά του, που δεν βρισκόταν στο σπίτι και απειλούσε «θα σας κάψω», ενώ στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα μπιτόνι με βενζίνη! Είχε δε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους και εννέα μηνών.

Ο αλλοδαπός που αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα και έκανε χρήση ουσιών, δημιουργούσε συνεχώς επεισόδιο κατά της σε διάσταση συζύγου του και τον πεθερικών του, είχε εγκλειστεί σε ψυχιατρείο απ’ όπου το έσκασε.

Όταν ήταν κρατούμενος των φυλακών Λάρισας για απόπειρα ενδοοικογενειακής βαριάς και σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συρροή από τις παραμονές των γιορτών 2021, παρίστανε τον ασθενή, περπατούσε με πατερίτσες, μετήχθη τρεις φορές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας που εφημέρευε και στις 21 Δεκεμβρίου, πριν μπει στο αυτοκίνητο για να επιστρέψει στις φυλακές, πέταξε τις πατερίτσες και άρχισε να τρέχει, αλλά ακινητοποιήθηκε από τους υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς των φυλακών.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων: εμβόλια αγοράζουν οι χώρες της ΕΕ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι την βίασε 18χρονος και έστειλε βίντεο σε φίλο του

“Το Πρωινό” - Κατερινόπουλος: Έτσι θα ομολογούσε η Ρούλα Πισπιρίγκου (βίντεο)