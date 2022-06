Αθλητικά

Diamond League – Τεντόγλου: Δύο στα δύο για τον Έλληνα πρωταθλητή

Ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης νίκησε και τους αντιπάλους του και τα καιρικά φαινόμενα!

Ούτε οι... καιρικές συνθήκες στάθηκαν ικανές να στερήσουν από τον Μίλτο Τεντόγλου τη δεύτερη νίκη του στη σειρά αγώνων Diamond League. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης στο μήκος θριάμβευσε και απόψε στο Όσλο με άλμα στα 8,10μ. και ενώ τα πρώτα δύο άλματα του έγιναν με... συνοδεία δυνατής βροχής.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε με 7,96μ., ήταν άκυρος στο δεύτερο, ενώ στην τρίτη προσπάθεια, πέτυχε 8,10μ. κι έπειτα 8,00μ., 8,02μ. και άκυρο στο τελευταίο του άλμα.

Ο κορυφαίος άλτης, με 8,36 μ. στη θερινή σεζόν, θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κι έπειτα στο Diamond League της Στοκχόλμης, στην τελευταία του εμφάνιση πριν το Παγκόσμιο του Όρεγκον.

Ο Τόμπιας Μόντλερ με άλμα 8,05μ. στην τελευταία του προσπάθεια κατέλαβε την δεύτερη θέση, ενώ ο Σάιμον Εχάμερ ήταν τρίτος με 7,95μ.

Στο Όσλο αγωνίστηκε και ο παραολυμιονίκης Νάσος Γκαβέλας, που με τον συνοδό του Σωτήρη Γκαραγκάνη τερμάτισαν στην έβδομη θέση των 100 μ. με 11.04.

