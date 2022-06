Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να προστατεύεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του Νεντ Πράις σε Τούρκο δημοσιογράφο που ρώτησε αν οι ΗΠΑ συμφωνούν με στρατιωτικοποίηση νησιών.

Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να προστατεύεται, σημείωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το θέμα της «στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών» στο Αιγαίο που εγείρει η Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, Τούρκος δημοσιογράφος είπε ότι η Αθήνα εξοπλίζει τα νησιά κατά παραβίαση διεθνών συνθηκών και ρώτησε ποια είναι η θέση των ΗΠΑ για το θέμα.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις τού απάντησε «η θέση μας είναι η ίδια που ακούσατε πριν από μερικές εβδομάδες: η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται».

Ο κ. Πράις επανέλαβε τη πάγια θέση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που προτρέπει στη διπλωματική διευθέτηση των διαφορών και στην αποφυγή προκλητικής ρητορικής που μπορεί να οδηγήσει στην αναζωπύρωση των εντάσεων.

«Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ – την Ελλάδα και την Τουρκία σε αυτή την περίπτωση – να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών τους με διπλωματικό τρόπο. Προτρέπουμε τους συμμάχους μας να αποφύγουν τη ρητορική που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω την ένταση. Η Ελλάδα και η Τουρκία, φυσικά, είναι και οι δύο ισχυροί εταίροι. Είναι βασικοί νατοϊκοί σύμμαχοι των ΗΠΑ και θα συνεχίσουμε να τους παροτρύνουμε να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις», επέμεινε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ήλιος, μπόρες και βοριάδες την Παρασκευή