Φονικό στην Κρήτη: Στον ανακριτή ο καθ’ ομολογίαν δράστης

Δρακόντεια τα μέτρα της αστυνομίας. Έχει εκπονηθεί ειδικό σχέδιο για την μεταγωγή του στον Ανακριτή. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Απολογείται σήμερα ενώπιον του Ανακριτή Ρεθύμνου ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας με θύμα τον 22χρονο, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής στον Αργουλιό Μυλοποτάμου.

Τα μέτρα της αστυνομίας είναι δρακόντεια και έχει εκπονηθεί ειδικό σχέδιο για την μεταγωγή του από την αστυνομική διεύθυνση, στα δικαστήρια, για την αποτροπή τυχόν επεισοδίων.



Ο Εισαγγελέας άσκησε εναντίον του 44χρονου ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 44χρονος αναμένεται να δώσει τη δική του εκδοχή για τα όσα διαδραματίστηκαν έξω από το σπίτι της αδελφής του θύματος, τι είχε προηγηθεί, αλλά και τις σχέσεις του με τον 22χρονο.

O 44χρονος παραδόθηκε στην αστυνομία το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του ενώ παρέδωσε και το πιστόλι με το οποίο φέρεται να πήρε τη ζωή του 22χρονου.

Ο Γιώργος Στειακάκης, δικηγόρος της οικογένειας του 22χρονου θύματος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ανέφερε ότι σε αυτές τις σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα τις πρώτες ώρες επικρατεί αναβρασμός. «Έγινε ένα φονικό μπροστά στα μάτια όλης της οικογένειας» σημείωσε και χαρακτήρισε σημαντική την συμβολή των δικηγόρων σε τέτοια περιστατικά «να εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη προς την δικαιοσύνη και να μην κάνουν άλλες σκέψεις».

Στην περιοχή υπάρχουν φόβοι για το ενδεχόμενο βεντέτας, με τον κ. Στειακάκη να σημειώνει ότι «πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις αποχωρεί από τον τόπο η οικογένεια του δράστη», ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

