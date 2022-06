Οικονομία

Power Pass - Αναγνωστόπουλος: Διευκρινίσεις για τις αιτήσεις και τους δικαιούχους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ανέλυσε στον ΑΝΤ1 την διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων.

Πρεμιέρα κάνει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων και τη λήψη αποζημίωσης από τις επιπλέον χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, προχώρησε σε χρήσιμες διευκρινίσεις για τους πολίτες, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος, η πλατφόρμα θα ανοίξει σήμερα, το απόγευμα, τονίζοντας ότι η διαδικασία είναι πολύ απλή για τον πολίτη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου θα επεξεργαστούν τα στοιχεία και όπως είπε η πρόβλεψη είναι να επιστραφούν τα χρήματα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

«Όσο πιο σύντομα λήξη η προθεσμία τόσο που σύντομα θα επεξεργαστούν τα στοιχεία ώστε να επιστραφούν τα χρήματα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος διευκρίνισε ότι η επιστροφή γίνεται για τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου, αυτό προβλέπει η υπουργική απόφαση, είπε και πρόσθεσε ότι για λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί πριν ή μετά από αυτό το διάστημα είναι κάτι άλλο και δεν ρυθμίζεται με αυτή την απόφαση.

Σχετικά με την διαδικασία για την υποβολή της αίτησης είπε ότι χρειάζεται επιβεβαίωση των στοιχείων από τον πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει αν χρειάζεται την μόνιμη κατοικία από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 1η Μαΐου. Στην συνέχεια θα γίνει αυτόματος προσδιορισμός του ποσού, τόνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διευκρίνισε ότι αν ένας μετρητής δηλωθεί από δυο διαφορετικά φυσικά πρόσωπα αυτός που θα πάρει την επιστροφή είναι αυτός που το ΑΦΜ του έχει δηλωθεί στον λογαριασμό.

Τόνισε ακόμα ότι τα σταθερά τιμολόγια δεν επιδοτούνται και ξεκαθάρισε ότι σε όποιον λογαριασμό υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής, τότε ισχύει η οικονομική ενίσχυση.

Παρακολουθήστε όσα είπε ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:





Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό στην Κρήτη: Στον ανακριτή ο καθ’ ομολογίαν δράστης

Παπακωνσταντίνου: Φωτιά σε σπίτι από φωτοβολίδα στη συναυλία του (βίντεο)

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να προστατεύεται