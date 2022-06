Κόσμος

Κίνα - “Fujian”: Η εντυπωσιακή καθέλκυση του αεροπλανοφόρου (εικόνες)

Η Κίνα καθέλκυσε επίσημα το τρίτο της αεροπλανοφόρο σε επίσημη τελετή σε ναυπηγείο της Σαγκάης, μετέδωσε το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Πρόκειται για το δεύτερο αεροπλανοφόρο που ναυπηγήθηκε εξ ολοκλήρου από την Κίνα και θεωρείται τεχνολογικά πιο προηγμένο από τα δύο προηγούμενα. Θα ενταχθεί σε υπηρεσία στο Πολεμικό Ναυτικό της Κίνας αφού υποβληθεί σε διάφορες δοκιμές στη θάλασσα.

Το Νέα Κίνα δεν διευκρίνισε την ακριβή ημερομηνία που το αεροπλανοφόρο θα τεθεί σε υπηρεσία. Κάτι που δεν θα γίνει άμεσα, αντίθετα ενδέχεται να πάρει χρόνια.

Το αεροπλανοφόρο βαπτίστηκε Fujian, ονομασία που παραπέμπει στην ομώνυμη κινεζική επαρχία, όπως και τα δύο προηγούμενα, τα Liaoning και Shandong.

Η καθέλκυσή του καταγράφεται εν μέσω της κλιμάκωσης των σινοαμερικανικών εντάσεων, ειδικά για την Ταϊβάν, τη νήσο των 24 εκατομμυρίων κατοίκων που το Πεκίνο θεωρεί αποσχισμένη κινεζική επαρχία προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί.

Το κινεζικό Πολεμικό Ναυτικό, που βλέπει με κακό μάτι τη σύσφιγξη των σχέσεων ΗΠΑ-Ταϊβάν τα τελευταία χρόνια, έχει στείλει επανειλημμένα τα αεροπλανοφόρα του στο στενό της Ταϊβάν, που χωρίζει τη νήσο από την ηπειρωτική Κίνα.

PLA Navy Type 003 Aircraft Carrier Fujian (CV-18)being launched today. (clearer version) ???? pic.twitter.com/c8OSIvxJNY — ???? (@louischeung_hk) June 17, 2022

Κυριότερη εξέλιξη σε αυτό το τρίτο κινεζικό αεροπλανοφόρο σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα, σοβιετικού σχεδιασμού: έχει πολύ μεγαλύτερο κατάστρωμα και ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες για την απονήωση των αεροσκαφών, σύμφωνα με το Νέα Κίνα. Το σύστημα αυτό επιτρέπει πολύ ταχύτερη απονήωση περισσότερων μαχητικών σε σύγκριση με τα άλλα δύο, που έχουν απλώς επικλινείς ράμπες. Άλλο πλεονέκτημα των καταπελτών: τα αεροσκάφη θα μπορούν να φέρουν περισσότερα καύσιμα και όπλα.

Σύμφωνα με τον Janes, εκδοτικό οίκο αναφοράς σε ό,τι αφορά τα στρατιωτικά θέματα, οι ΗΠΑ έχουν μακράν τα περισσότερα αεροπλανοφόρα σε υπηρεσία (11), μπροστά από την Κίνα (2), το Ηνωμένο Βασίλειο (2), τη Ρωσία (1), τη Γαλλία (1), την Ιταλία (1), την Ινδία (1) και την Ταϊλάνδη (1).

Το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο, το Λιαονίνγκ, τέθηκε σε υπηρεσία το 2012. Χρησίμευσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ως πλατφόρμα εκπαίδευσης. Αγοράστηκε δεύτερο χέρι από την Ουκρανία το 1998.

Η γνώση που κατακτήθηκε αξιοποιήθηκε κατόπιν για την κατασκευή του Σαντόνγκ, του πρώτου αεροπλανοφόρου το οποίο κατασκευάστηκε στην Κίνα και τέθηκε σε υπηρεσία στα τέλη του 2019.

