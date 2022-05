Κίνα: φωτιά σε αεροσκάφος την ώρα της απογείωσης (βίντεο)

Τρόμος και πανικός για πλήρωμα και επιβάτες. Δεκάδες ταξιδιώτες τραυματίστηαν.

Tibet Airlines TV9833/A319/B-6425 from Chongqing to Nyingchi was on fire during take-off this morning, details still not known. CKG/ZUCK closed for now. pic.twitter.com/CPL47fmfVk