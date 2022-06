Κοινωνία

Ανήλικος εκβίαζε τον πατέρα 14χρονης με “ροζ” βίντεο της κόρης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας της ανήλικης αντέδρασε και ο 17χρονος προκάλεσε φθορές στο μαγαζί του.



Ενας 17χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι εκβίαζε τον πατέρα της 14χρονης φίλης του, προκειμένου να μην αναρτήσει στο διαδίκτυο φωτογραφίες και βίντεο σε προσωπικές στιγμές της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος συνάντησε τον 57χρονο πατέρα της, στην περιοχή του Κολωνού, και φέρεται να του ζήτησε χρήματα, προκειμένου να μην αναρτήσει συγκεκριμένες φωτογραφίες και βίντεο της 14χρονης κόρης του, με την οποία διατηρούσε σχέση.

Ακολούθησε επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών, ενώ ο πατέρας αμέσως μετά ειδοποίησε την Αμεση Δράση, που συνέλαβε τον 17χρονο.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Aνήλικοι τραμπούκιζαν και εκβίαζαν παιδιά

Πύργος: Δεν έβαλε χειρόφρενο και τον... πάτησε το αμάξι του

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Τι είπε στους γονείς του στο πρώτο επισκεπτήριο (βίντεο)