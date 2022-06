Κόσμος

Ουκρανία: Υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ και επίσημα

Σε καθεστώς υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην Ε.Ε. η Ουκρανία. Ο Ζελένσκι χαιρετίζει την «ιστορική απόφαση» της Κομισιόν.

Η Κομισιόν συνιστά να δοθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία, τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν σε τομείς, όπως το κράτος δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

«Σχετικά με το κράτος δικαίου, η Ουκρανία έχει προχωρήσει πολύ στη δημιουργία των απαραίτητων θεσμών για την αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματος και στον έλεγχο των εισαγγελέων. Θα πρέπει πλέον να επιταχυνθεί η επιλογή των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και των μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, η Ουκρανία έχει προχωρήσει πολύ στη σύσταση των απαραίτητων οργάνων κατά της διαφθοράς. Το επίκεντρο θα πρέπει πλέον να είναι ο διορισμός του νέου επικεφαλής των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς και του νέου διευθυντή του γραφείου έρευνας κατά της διαφθοράς. Τα όργανα καταπολέμησης της διαφθοράς θα πρέπει να λειτουργήσουν πλήρως», δήλωσε η κ. φον ντερ Λάιεν.

«Όσον αφορά στους στους ολιγάρχες,η Ουκρανία υιοθέτησε έναν τολμηρό νόμο κατά των ολιγαρχών. Στην πραγματικότητα, είναι η μόνη χώρα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που το έχει κάνει. Τώρα, είναι θέμα υλοποίησης», επισήμανε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

«Ναι η Ουκρανία δικαιούται την ευρωπαϊκή προοπτική», υπογράμμισε η κ. φον ντερ Λάιεν συμπληρώνοντας ότι έχει γίνει «καλή δουλειά», αλλά υπάρχει ακόμη «σημαντική δουλειά» να γίνει.

Όσον αφορά στη Μολδαβία, «η αξιολόγησή μας πηγαίνει σε γενικές γραμμές προς την ίδια κατεύθυνση όπως και για την Ουκρανία» ανέφερε.

Η Κομισιόν συνιστά στο Συμβούλιο να χορηγήσει στη Μολδαβία την ευρωπαϊκή προοπτική και το καθεστώς υποψήφιας χώρας «έχοντας υπόψη ότι η χώρα θα πραγματοποιήσει μια σειρά περαιτέρω σημαντικών μεταρρυθμίσεων», διευκρίνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια προσέθεσε ότι η Μολδαβία έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προς τις μεταρρυθμίσεις, με σαφή εντολή από τους πολίτες της και βρίσκεται σε δρόμο υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, σημείωσε ότι η Μολδαβία έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει.

Όπως εξήγησε η Πρόεδρος της Επιτροπής, η οικονομία και η δημόσια διοίκηση ειδικότερα απαιτούν σημαντικές βελτιώσεις.

Σχετικά με τη Γεωργία τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να της χορηγήσει την ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά να επιστρέψει και να αξιολογήσει αν η Γεωργία πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, πριν της χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας.

Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαιρετίζει την «ιστορική απόφαση» της Κομισιόν

Η «ιστορική απόφαση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συστήσει να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς χώρας υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ θα βοηθήσει το Κίεβο να νικήσει την εισβολή της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι το πρώτο βήμα στο δρόμο της ένταξης στην ΕΕ, το οποίο θα φέρει ασφαλώς πιο κοντά τη νίκη μας. Ευγνώμων στη @vonderleyen και σε κάθε μέλος (της ΕΕ) για μια ιστορική απόφαση», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως περιμένει ότι οι επικεφαλής των κυβερνήσεων της ΕΕ θα εγκρίνουν την πρόταση την ερχόμενη εβδομάδα.

