Ουκρανία - Φον ντερ Λάιεν σε Ζελένσκι: Αμείωτη η στήριξη της ΕΕ

Το μήνυμα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον πρόεδρο της Ουκρανίας.



Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τόνισε στο συνομιλητή της, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter, ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας του έχει ξεκινήσει.

«Διαβεβαίωσα τον Πρόεδρο Ζελένσκι για την αμείωτη υποστήριξη της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας έχει τώρα ξεκινήσει. Καιροί σαν αυτοί χρειάζονται όραμα, σταθερότητα και αντοχή ώστε να γίνεται το ένα δύσκολο βήμα μετά το άλλο», σημείωσε. Παράλληλα ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την εκταμίευση δεύτερης δόσης περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ μακροοικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

«Ο γενναίος λαός της Ουκρανίας χρειάζεται αυτά τα χρήματα τώρα. Θα στηρίξει τα οικονομικά της χώρας, καθώς αυτός ο παράλογος πόλεμος μαίνεται ακόμη», κατέληξε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

