Δένδιας για Τουρκία: δεν είμαστε εμείς που κλιμακώνουμε την ένταση

Τι ανέφερε για την τουρκική προκλητικότητα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.

Το ξεκάθαρο μήνυμα πως η Ελλάδα είναι πάντοτε ανοικτή στον διάλογο, αλλά στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και πως «δεν είμαστε εμείς που αποφασίσαμε διακοπή διαύλων επικοινωνίας, ούτε είμαστε εμείς που κλιμακώνουμε την ένταση στο ρητορικό επίπεδο», εξέπεμψε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινή δήλωση με τον Ιρλανδό ομόλογό του Σάιμον Κόβενι μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα.

Εξίσου, ο Νίκος Δένδιας διεμήνυσε πως «η Ελλάδα επιθυμεί πάντοτε μείωση της έντασης και να υπάρχουν ανοικτοί δίαυλοι επικοινωνίας», ενώ παράλληλα κατέστησε σαφές ότι «θα υπερασπιστούμε πάντοτε τις θέσεις μας και τα εθνικά και ευρωπαϊκά μας συμφέροντα βασισμένα στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

Κατά τη συνάντηση, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Ιρλανδό ομόλογό του για τα τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά την οποία επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που είναι θέσεις όμως βασισμένες στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. «Η Ιρλανδία καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά και τα δύο. Άλλωστε έχει μια πολύ μεγάλη θετική συνεισφορά στη διαμόρφωση της UNCLOS και ιδιαίτερα στα ζητήματα των θαλασσίων συνόρων, της υφαλοκρηπίδας, των δικαιωμάτων των βραχονησίδων», σημείωσε και προσέθεσε πως ευελπιστεί ότι η Ιρλανδία θα συνεχίσει τη στάση που μέχρι σήμερα τηρεί, να στηρίζει τις αρχές αυτές σε όλα τα διεθνή φόρα.

Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον Σάιμον Κόβενι για την ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψή του στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, μαζί με την υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας. Συνεχίζοντας στο ίδιο πεδίο, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε το μεγάλο ενδιαφέρον της Ελλάδας για το τι συμβαίνει στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας όσον αφορά το μεταναστευτικό.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τον Ιρλανδό ομόλογό του για τη στάση της Ιρλανδίας στο Κυπριακό. «Η συμβολή σας, μέσω της συμμετοχής στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι ιδιαίτερης σημασίας» σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

Επιπροσθέτως, τον ευχαρίστησε για τη στάση που τήρησε η Ιρλανδία στο ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στις διμερείς σχέσεις, επισημαίνοντας πως υπάρχουν διαχρονικοί δεσμοί φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, κοινές αξίες, κοινές αντιλήψεις, σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ επισήμανε πως ο Σάιμον Κόβενι είναι ο πρώτος υπουργός της Ιρλανδίας που έπειτα από 17 χρόνια επισκέπτεται την Ελλάδα.

Ειδική αναφορά έκανε ο Νίκος Δένδιας στη συμφωνία των δύο χωρών τον Ιανουάριο για την κατάρτιση ενός Οδικού Χάρτη εξέλιξης των διμερών σχέσεων, που περιέχει επτά τομείς συνεργασίας: Διασπορά, μεταναστευτικό, διατλαντικές σχέσεις, συνεργασία στον ΟΗΕ, εμπόριο, οικονομία, πολιτισμό.

Έμφαση έδωσαν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών κατά τη συνάντησή τους στα «πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης» των οικονομικών και των εμπορικών σχέσεων, με τον Νίκο Δένδια να τονίζει πως «μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προσεγγίσουμε ιρλανδικές επενδύσεις στην Ελλάδα και θα θέλαμε επίσης η Ιρλανδία να γίνει ένας χώρος που μπορούν να δραστηριοποιούνται εύκολα οι ελληνικές επιχειρήσεις». Επίσης, διαπίστωσε πως όλο και περισσότεροι Ιρλανδοί προτιμούν την Ελλάδα για τις διακοπές τους.

Επιπλέον, συζήτησαν για την πολιτιστική συνεργασία των δύο χωρών καθώς και για το πώς οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να βρουν τον δρόμο τους για τα διεθνούς κύρους ιρλανδικά πανεπιστήμια. Σε αυτό το σημείο, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον Ιρλανδό ομόλογό του για το ότι τα ελληνικά διδάσκονται στο Δουβλίνο από το 1952.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί ο υπουργός Εξωτερικών και στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την έκδοση του «μνημειώδους μυθιστορήματος» Ulysses (Οδυσσέας) του Τζέιμς Τζόις, «ενός ένθερμου μελετητή» των ελληνικών γραμμάτων, ενός γνωστού φιλέλληνα και χαρακτήρισε συγκινητική την ανάρτηση του Ιρλανδού υπουργού Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο Τζέιμς Τζόις είχε αναρτήσει την ελληνική σημαία στο διαμέρισμά του στο Παρίσι.

Κατόπιν, συζήτησαν για τις σχέσεις που διατηρούν οι δύο χώρες με τους μεγάλους απόδημους πληθυσμούς τους και πώς μπορούν να συνεργαστούν πάνω σε αυτό και πώς μπορεί ο ένας να κερδίσει από την εμπειρία του άλλου.

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των δύο χωρών στην ΕΕ, ο Νίκος Δένδιας τη χαρακτήρισε πολύ στενή και τόνισε πως υπάρχει ταύτιση σε πάρα πολλά θέματα. Υπό αυτό το πρίσμα, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη στάση της Ελλάδας στο ζήτημα της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βόρειας Ιρλανδίας. «Μια στάση που εδράζεται και στο πνεύμα της κοινοτικής αλληλεγγύης, αλλά και στην ανάγκη τήρησης των συμπεφωνημένων στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Επιθυμούμε την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου με τρόπο συναινετικό, εποικοδομητικό, μη συγκρουσιακό, κάτι που θα επιτρέψει στην καθημερινή ζωή να συνεχιστεί ομαλά», εξήγησε.

Εν συνεχεία, ο υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε ότι οι δύο χώρες έχουν μια αμοιβαία συνεργασία και αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και εξέφρασε την ικανοποίηση της Ελλάδας που η Ιρλανδία είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και δήλωσε πως η χώρα μας θέλει να αντλήσει από την εμπειρία της Ιρλανδίας.

Αναφορικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Νίκος Δένδιας διαπίστωσε ότι οι δύο χώρες έχουν ταυτόσημη θέση, την οποία έχουν καταδικάσει από την πρώτη στιγμή, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι και οι δύο χώρες καταδικάζουν τον αναθεωρητισμό από όπου κι αν προέρχεται.

Μετά το πέρας της κοινής συνέντευξης ακολούθησε γεύμα εργασίας, με φόντο την Ακρόπολη, κατά την οποία οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αντήλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.

