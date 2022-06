Οικονομία

Σταϊκούρας: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα

Ο Υπουργός Οικονομικών, εκφράζει την ικανοποίηση του για την απόφαση του Eurogroup που δρομολογεί την έξοδο της χώρας μας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας.

«Η Ελλάδα έκλεισε ένα δύσκολο κεφάλαιο που είχε ανοίξει το 2010, γύρισε σελίδα και επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup να δρομολογηθεί η έξοδος της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας. Παράλληλα, ο υπουργός παραθέτει τόσο το σχετικό κείμενο της απόφασης του Eurogroup, όσο και τις δηλώσεις των αρμόδιων Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε τα εξής:

Χθες στο Λουξεμβούργο ελήφθη μία ιστορική απόφαση για την Ελλάδα. Το Eurogroup αποφάσισε να δρομολογηθεί η έξοδος της χώρας μας από το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας. Την απόφαση συνόδευσαν θετικές κρίσεις του συλλογικού οργάνου και των αρμοδίων, για την Ελλάδα. Αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες τιμούν τις προσπάθειες, πρωτίστως, των Ελλήνων.

Ενδεικτικά, η ανακοίνωση του Eurogroup, που συνοδεύει την απόφαση, αναφέρει:

"Οι υπουργοί Οικονομικών χαιρέτισαν την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην παρατείνει την Ενισχυμένη Εποπτεία, μετά τη λήξη της στις 20 Αυγούστου 2022. Αυτό, σε συνδυασμό με την προηγούμενη κατάργηση των κεφαλαιακών περιορισμών (capital controls) και την πλήρη αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ, θα αποκαταστήσει τις συνθήκες ομαλότητας στην Ελλάδα, για πρώτη φορά από το 2010".

Ο πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου, στην παρέμβασή του, δήλωσε: "Δεδομένης της προόδου που έχει σημειωθεί από τον υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό, χαιρετίσαμε σήμερα την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα της ελληνικής κυβέρνησης και του λαού της Ελλάδας, ένα ακόμη σαφές μήνυμα επιστροφής στην κανονικότητα για την ελληνική οικονομία και της συνεχιζόμενης προόδου που έχει σημειωθεί στην οικονομική πολιτική από το 2010, και ειδικότερα υπό την παρούσα ελληνική κυβέρνηση".

Ο επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάολο Τζεντιλόνι, εισερχόμενος στη συνεδρίαση δήλωσε ότι πρόκειται για μία "ιστορική απόφαση", και προσέθεσε στη συνέντευξη Τύπου: "Επιβεβαίωσα στους υπουργούς Οικονομικών την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ολοκληρώσει- τον Αύγουστο- την περίοδο ενισχυμένης εποπτείας (...). Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και την Ελλάδα γι' αυτό το επίτευγμα".

Τέλος, ο εκτελεστικός διευθυντής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε: "Η Ελλάδα σήμερα επέτυχε ένα σημαντικό ορόσημο (...). Το τέλος της Ενισχυμένης Εποπτείας είναι ένα σημαντικό βήμα, επειδή αυτή ήταν αναγκαία λόγω των έντονων προβλημάτων στο τέλος του προγράμματος. Σήμερα, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ισχυρή πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις (...). Η σημαντική πρόοδος της χώρας αναδεικνύεται από την πρόσφατη αναβάθμισή της από τους οίκους αξιολόγησης. Βλέποντας τα τελευταία τρία χρόνια, έγιναν 12 διαφορετικές αναβαθμίσεις από διαφορετικούς οίκους αξιολόγησης. Πραγματικά, μεγάλη πρόοδος. Και ο στόχος είναι ο σωστός- η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, γιατί αυτό θα αντανακλά την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα συνεχιστεί".

Συνεπώς, χθες, η Ελλάδα έκλεισε ένα δύσκολο κεφάλαιο που είχε ανοίξει το 2010. Γύρισε σελίδα! Μετά από 12 χρόνια, η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Παύει να αποτελεί εξαίρεση στην ευρωζώνη.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός της εντατικής και μεθοδικής δουλειάς του υπουργείου Οικονομικών, των μελών της κυβέρνησης, με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κυρίως όμως, είναι αποτέλεσμα της υπομονής, της επιμονής, της μεγάλης αντοχής και των πολύχρονων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας. Όλες και όλοι μαζί, πολίτες και πολιτεία, αποδείξαμε ότι μπορούμε να επιτυγχάνουμε σημαντικούς εθνικούς στόχους. Η Ελλάδα αναπτύσσεται, αναβαθμίζεται, ισχυροποιείται, σε όλα τα πεδία!.

