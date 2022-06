Κοινωνία

Αστυνομικός “ηγετικό στέλεχος” σπείρας ναρκωτικών

Στα χέρια των αρχών το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα Νότια Προάστια. Ποιος ο ρόλος- "κλειδί" του αστυνομικού.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διακινούσαν συστηματικά ναρκωτικές ουσίες στα νότια προάστια της Αττικής.

Συνελήφθησαν 4 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και αστυνομικός, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεων της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 4 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών και 37 άτομα για προμήθεια ναρκωτικών, τα οποία δεν συνελήφθησαν καθώς δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και συστηματική έρευνα τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του έτους 2021, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε αυτή προβαίνοντας στη διακίνηση (προμήθεια, αποθήκευση, κατοχή, πώληση κ.λπ.) ναρκωτικών ουσιών (αποκλειστικά κοκαΐνης), στα νότια προάστια της Αττικής. Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαν τουλάχιστον (162) περιπτώσεις διακίνησης κοκαΐνης, αποκομίζοντας οφέλη ύψους τουλάχιστον 5.340 ευρώ.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) της εγκληματικής οργάνωσης και τους διακριτούς ρόλους κάθε μέλους αυτής διαπιστώθηκε ότι:

• Το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, που είναι αστυνομικός υπηρετών σε Υπηρεσία της Αττικής, ήταν επιφορτισμένος με την αναζήτηση και την προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών.

• Έτερο μέλος της οργάνωσης αναλάμβανε την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών σε κατάστημα που διατηρεί στα νότια προάστια της Αττικής.

• Τα άλλα δύο μέλη της οργάνωσης ήταν επιφορτισμένα με την περαιτέρω διάθεση των ναρκωτικών ουσιών στους τελικούς χρήστες.

• Επέλεγαν πολυσύχναστους χώρους για την αγοραπωλησία των ναρκωτικών ουσιών και κυρίως υπαίθριους χώρους στάθμευσης πολυκαταστημάτων των νοτίων προαστίων, ενώ κάποιες φορές προμήθευαν και «κατ’ οίκον» τους «πελάτες» τους

Μάλιστα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο των επικοινωνιών τους κωδικοποιημένες φράσεις, προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο των συνομιλιών τους:

• ναρκωτικές ουσίες: «κάλτσες», «μπυρίτσες», «σουβλάκια», «μικρό», «κόκα κόλα», «θέμα»

• ποσότητες κοκαΐνης: «ώρα», «λεπτό», «οχτάρια», «κομμάτια», «μέτρο», «βιβλία», «συνδρομή», «βράχος», «στικάκι», «παιχνίδι»

• ποιότητα κοκαΐνης: «καλό παιδί»,

• χρήματα: «παπούτσια»,

• αγορά ποσότητας «επί πιστώσει»: «αέρα».

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, απογευματινές ώρες της Πέμπτης 16 Ιουνίου 2022, κατά την οποία δύο από τα μέλη αυτής κατελήφθησαν σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος των νοτίων προαστίων να πραγματοποιούν αγοραπωλησία ναρκωτικών και συνελήφθησαν, ενώ κατά την επακόλουθη έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 1,08 γραμ. κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 110 ευρώ.

Στις έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες και οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 2 αυτοκίνητα,

• 29,15 γραμ. κοκαΐνης,

• 2,57 γραμ. κάνναβης,

• 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• 9 σύριγγες,

• ουσίες πρόσφορες για νόθευση ναρκωτικών ουσιών,

• πλήθος φιαλιδίων με άγνωστες ουσίες,

• συσκευή καπνίσματος ναρκωτικών ουσιών,

• 13 κινητά τηλέφωνα,

• 8.040 ευρώ και 700 δολάρια,

• 3 κλειδιά τραπεζικών θυρίδων,

• 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

• πλήθος μέσων ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων (USB-stick),

• πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων και

• πλαστικός ηλεκτρικός φανός ερυθρού και μπλε χρώματος, όμοιος με αυτούς που χρησιμοποιούνται από υπηρεσιακά οχήματα.

Τα κατασχεθέντα οχήματα θα παραδοθούν για φύλαξη στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.), οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους και τα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

