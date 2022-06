Κοινωνία

Ναρκωτικά: Σπείρα είχε “σούπερ μάρκετ” με ουσίες και... άμεση παράδοση! (βίντεο)

Πως εντοπίστηκαν τα μέλη του κυκλώματος. Ποιος ήταν ο αρχηγός και ποιους ρόλους είχαν τα μέλη της ομάδας. Ποιες ουσίες διέθεταν στην πελατεία τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής:

«Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που διακινούσε σημαντικές ποσότητες διαφόρων ειδών ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Ειδικότερα και στο πλαίσιο ειδικών δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για την αποδόμηση εγκληματικών κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, δραστηριοποιούμενης στην διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτας και χασισελαίου) στο κέντρο των Αθηνών (πλατεία Αττικής, πλατεία Κλαυθμώνος και πλατεία Κύπρου), εντοπίστηκαν τα μέλη της και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρωινές και μεσημβρινές ώρες της 14-6-2022, προς αποδόμηση του εγκληματικού κυκλώματος και αποτροπή διασποράς ναρκωτικών ουσιών στην παράνομη αγορά, σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, συνελήφθησαν 4 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων 3 αλλοδαποί, ηλικίας 60, 49 και 45 ετών και 30χρονος ημεδαπός.

Από την προανακριτική έρευνα πιστοποιήθηκε και ο ρόλος εκάστου των μελών του κυκλώματος και συγκεκριμένα:

του 60χρονου αλλοδαπού ως αρχηγικού μέλους της οργάνωσης, που είχε αναλάβει τη μεταφορά, αποθήκευση, φύλαξη και την ανεύρεση προμηθευτών ναρκωτικών ουσιών

που είχε αναλάβει τη μεταφορά, αποθήκευση, φύλαξη και την ανεύρεση προμηθευτών ναρκωτικών ουσιών του 49χρονου αλλοδαπού που ήταν επιφορτισμένος με την αποθήκευση, φύλαξη, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως σε ομοεθνείς του, που εν συνεχεία την διακινούσαν στο κέντρο της Αθήνας

του 45χρονου αλλοδαπού που ήταν επιφορτισμένος με την αποθήκευση, φύλαξη και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και

του 30χρονου ημεδαπού που ήταν επιφορτισμένος με την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών

Χαρακτηριστικά της δράσης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης ήταν:

η επιλογή οικιών - προς αποθήκευση των ναρκωτικών - πλησίον του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, προκειμένου να πραγματοποιούνται με ταχύτητα οι αγοραπωλησίες ναρκωτικών

τα διαφορετικά είδη των ναρκωτικών, με σκοπό να ικανοποιείται μεγαλύτερο εύρος αγοραστών και τέλος

η σύνθεση της εγκληματικής οργάνωσης, ήτοι συνεργασία μεταξύ αλλοδαπών και ημεδαπών με σκοπό την αύξηση του πελατολογίου.

Σε ενεργηθείσες έρευνες, σε οχήματα και οικίες στην Αθήνα και στους Αγίους Αναργύρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη βάρους 16 κιλών και 250,5 γραμμαρίων

κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) βάρους 1.333 γραμμαρίων

βάρους 1.333 γραμμαρίων χασισέλαιο βάρους 750 γραμμαρίων

βάρους 750 γραμμαρίων κοκαΐνη βάρους 198,7 γραμμαρίων

βάρους 198,7 γραμμαρίων 1 6 φιαλίδια αναβολικής ουσίας

λευκή σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης βάρους 184 γραμμαρίων

το χρηματικό ποσό των 4.770 ευρώ

πιστόλι με γεμιστήρα

3 φυσίγγια πιστολιού

3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

10 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

6 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

ηλεκτρικός πλαστικοποιητής

πλήθος νάιλον και χάρτινων συσκευασιών

2 κολλητικές ταινίες συσκευασίας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

