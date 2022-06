Οικονομία

Μαντάς: Ο Τράγκας ήταν φορολογικός κάτοικος εξωτερικού - Η Καρρά λέει πως η περιουσία είναι πολύ μικρότερη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο συνήγορος της χήρας του Γιώργου Τράγκα, για την δέσμευση της περιουσίας και της ίδιας, τον έλεγχο για “μαύρο χρήμα”, τα ακίνητα και τις ράβδους χρυσού.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν την Τετάρτη ο ποινικολόγος Θεόδωρος Μαντάς, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ανέλαβε την νομική εκπροσώπηση της χήρας του δημοσιογράφου και εκδότη Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά.

«Ενώ με διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Μαρίας Καρρά, σε εμάς δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί η διάταξη της δέσμευσης ούτε έχει κοινοποιηθεί το πόρισμα της Αρχής για την έρευνα που μέχρι αυτήν την στιγμή έχει ολοκληρωθεί», είπε ο κ. Μαντάς.

Προσέθεσε ότι «η κ. Καρρά αντλεί πληροφορίες για την εξέλιξη της έρευνας από τα μέσα ενημέρωσης και από τα ρεπορτάζ».

«Η κατ΄ αρχήν έγκυρη, αλλά προερχόμενη από οικεία του πρόσωπα που έχω, είναι ότι ο εκλιπών ήταν φορολογικά κάτοικος εξωτερικού και υπόκειτο στον έλεγχο φορολογικών Αρχών της αλλοδαπής. Αυτό το στοιχείο όμως, με ασφάλεια και σαφήνεια, έχει ευθύνη να το προσδιορίζει, η ελληνική Αρχή που κάνει τον φορολογικό έλεγχο. Αυτό το πόρισμα δεν μας έχει κοινοποιηθεί και νομότυπα έχουμε αρχίσει την διαδικασία να το αναζητήσουμε», συμπλήρωσε ο κ. Μαντάς.





Σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου εάν ήταν φορολογικός κάτοικος της Γαλλίας, του Μονακό ή άλλης χώρας, ο Θόδωρος Μαντάς απάντησε «δεν θα προσδιορίσω τον τόπο, σε αυτήν την πρώτη δημόσια παρουσία μου. Προφανώς θα τοποθετηθώ όταν έχω στα χέρια μου τα επίσημα κείμενα, την επίσημη ενημέρωση και όχι όσα προφορικά μου έχει ειπωθεί».

Ο κ. Μαντάς παραδέχθηκε πως δεν μπορεί το ύψος της αναφερόμενης στα ρεπορτάζ περιουσίας να αποκτηθεί από την δημοσιογραφική ή και εκδοτική δραστηριότητα του Γιώργου Τράγκα, επεσήμανε ωστόσο πως «είναι δυσθεώρητο το ύψος της περιουσίας που εμφανίζεται στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Η θέση της κ. Καρρά είναι ότι τα περιουσιακά στοιχεία είναι τελείως διαφορετικά και σαφώς υποδεέστερα από τα νούμερα που εμφανίζονται στα ΜΜΕ στην Ελλάδα».

Προσέθεσε πως «τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί, εκτός του ότι είναι καταφανώς μικρότερα αυτών που εμφανίζονται, έχουν αποκτηθεί με νόμιμη αίτια. Όταν η κ. Καρρά κληθεί από την αρμόδια Αρχή, θα εισφέρει στοιχεία που θα δικαιολογούν την νόμιμη απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων, κατά τον βαθμό που εκείνη τα γνωρίζει».

Ο συνήγορος της Μαρίας Καρρά επανέλαβε πολλάκις πως η πραγματική περιουσία έχει μεγάλη απόκλιση από όσα ακούγονται στα ρεπορτάζ, επεσήμανε πως «αντικείμενο έρευνας μπορούν να είναι τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί στις δηλώσεις που ελέγχει η ελληνική φορολογική Αρχή» και σημείωσε πως όταν γνωστοποιηθεί στην χήρα του Γιώργου Τράγκα το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος, η Μαρία Καρρά θα δώσει απαντήσεις για όλα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Χρυσής Αυγής: Tα αιτήματα αποφυλάκισης και το τηλεφώνημα για βόμβα

Αντώνης Συκάρης: Επαναπατρίστηκε η σορός του - Σε στενό κύκλο η κηδεία του

Σαντορίνη: Ηλικιωμένος φωτογράφιζε παιδιά με τα μαγιό τους