Life

Περιουσία Τράγκα: Η ανάρτηση Πετράκου και οι... κότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γρηγόρης Πετράκος μίλησε μετά από καιρό για τον Γιώργο Τράγκας. Σε ποιους αναφέρεται ως "κότες".

Στις εξελίξεις για την αμύθητη περιουσία του Γιώργου Τράγκα και την δέσμευση της από το κράτος αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Πετράκος μέσα από τα social media.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο γνωστός τραγουδιστής που συνεργαζόταν με το κόμμα του δημοσιογράφου «Ελεύθεροι Άνθρωποι» χαρακτήρισε κότες όσους μιλούν μετά το θάνατο του δημοσιογράφου.

Η ανάρτησή του:

«ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΏΡΓΟ ΤΡΑΓΚΑ

Απ τη στιγμή που έφυγε απ τη ζωή ο Γιώργος Τράγκας όλοι άρχισαν να μιλάνε κι εγώ διάλεξα να κρατήσω σιωπή. Σιωπή γιατί αυτό επιβάλει η αξιοπρέπεια προς τον εκλιπόντα. Βλέποντας όμως την αλητεία που εκτυλίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες θα πω δύο τελευταίες κουβέντες και αυτό ήταν.

Κατ αρχάς πώς λέγονται αυτοί που μετά θάνατον διασύρουν τον εκλιπόντα ενώ όσο ζούσε δεν έλεγαν κουβέντα...; λέγονται ΚΟΤΕΣ!

Έτσι τους λέει ο απλός λαός και είναι ο μόνος ταιριαστός χαρακτηρισμός για τους δημοσιογράφους, πολιτικούς και δικαστικούς που ξαφνικά θυμήθηκαν να ψάξουν την περιουσία του Τράγκα λες και δεν την ήξεραν εδώ και 30 χρόνια.... ΚΟΤΕΣ!

Ο Γιώργος Τράγκας έλεγε κάθε μέρα στην αρχή της εκπομπής του : "είμαι ευγνώμον απ στη σταδιοδρομία μου που με έκανε πετυχημένο και πολύ εύπορο". Αυτό το έλεγε κάθε πρωί και μου έκανε πάντα εντύπωση, το ότι δεν το έκρυβε.

Η ερώτηση είναι λοιπόν ΠΩΣ έκανε αυτή την τεράστια περιουσία. Δεν έχω ιδέα!

Ας κάνουμε όμως παρέα μερικές λογικές ερωτήσεις και οι ΚΟΤΕΣ παρακαλώ να μας δώσουν απαντήσεις!

1. Εκλεψε δημόσιο χρήμα;

Δε βρισκόταν σε κάποια δημόσια θέση, άρα προφανώς όχι. Εκτός αν του το έδιναν κάποιοι που βρίσκονταν σε δημόσιες θέσεις. Αν έχει γίνει κάτι τέτοιο να μας πούνε οι ΚΟΤΕΣ ποιοί ήταν εκείνοι στις δημόσιες θέσεις που του έδωσαν δημόσιο χρήμα και γιατί!

2. Έκανε εγκληματικές πράξεις;

Διάβασα μια τέτοια διατύπωση. Δηλαδή τι εννοούμε όταν λέμε εγκληματικές πράξεις;

Έκανε λαθρεμπόριο; πούλαγε ναρκωτικά; σκότωνε; έκανε απαγωγές; ληστείες;;;

Αν έκανε κάτι τέτοιο γιατί δεν το ξέρουμε και γιατί δεν υπήρξε ποτέ καμία καταγγελία απ τη στιγμή που όλες οι κυβερμήσεις θα ήθελαν το κεφάλι του πάνω σε δίσκο; Προφανως λοιπόν τίποτα τέτοιο δε συνέβη.

3. Εκβίαζε δημόσια προσωπα;

Αυτό κι αν ακούγεται και γράφεται ξαφνικά.

Αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί μιας και ήξερε

τα άπλυτα όλων των πολιτικών οικογενειών απ το 60 έως σήμερα με το Νι και με το Σίγμα.

Αν λοιπόν έβγαλε έτσι τα λεφτά του να μας πουν αύριο οι ΚΟΤΕΣ :

-ποιούς εκβίαζε;

-τι είχαν κάνει ώστε να τους εκβιάζει;

-γιατί δεν έχουν συλληφθεί εκείνοι για αυτά τα αδικήματα με τα οποία τους εκβίαζε αφού τα ξέρουν;

-πού βρήκαν εκείνοι όλα αυτά τα χρήματα ώστε να του τα δώσουν;

4. Αξιοποίησε πληροφορίες από ανθρώπους-κλειδιά ώστε να βγάλει χρήματα και να τα επενδύσει σε σίγουρες και υπερκερδοφόρες εταιρίες;

Αυτό θα ήταν η δική μου εκτίμηση. Μιας και είμαστε στον αιώνα της πληροφορίας, ο πιο εύκολος και σίγουρος τρόπος να βγάλει κάποιος πολλά χρήματα είναι να έχει τις σωστές πληροφορίες τη σωστή στιγμή.

Αυτό όσο κι αν είναι ανήθικο κατά πολλούς, είναι η βάση του καπιταλισμού. Εγώ τον σιχαίνομαι. Αυτόν έχουμε όμως!

Με αυτόν έχουν βγάλει τα λεφτά τους και όλες οι ΚΟΤΕΣ που τωρα τον ατιμάζουν μετά θάνατο!

Για να το κλείνω λοιπόν.

Ο Γιώργος Τράγκας ήταν ένας μεγαλοδημοσιογράφος για 50 χρόνια. Δεν ήταν άγιος. Ήταν σκληρός. Ήταν φιλόδοξος. Ήθελε να βγάλει πολλά λεφτά και τα έβγαλε. Αυτά τα έλεγε μόνος του!

Ήξερε πολλά. Έπαιζε παιχνίδια. Ήξερε να παίζει το παιχνίδι και μάλιστα στην κόψη του ξυραφιού.

Ενοχλούσε πολύ! Ήταν τόσο ικανός σε αυτό που έκανε ώστε να να καταφερνει να ενοχλεί ενώ ταυτόχρονα να μην μπορούν να τον αγγίξουν.

Εγώ τον γνώρισα στα 72 του.

Ενώ είχε δει όλη τη βρωμιά 50 χρόνια απο μέσα,

είχε αποφασίσει να σταθεί εμπόδιο στη λαίλαπα της Νέας Τάξης. Για τους δικούς του λόγους.

Έλεγε μεγάλες αλήθειες και πια ενοχλούσε ΠΆΡΑ ΠΟΛΎ! Μου είπε ότι ήθελε πριν φύγει να το κάνει αυτό για δυο λόγους.

α. Για την υστεροφημία του (την οποία τώρα οι ΚΟΤΕΣ θέλουν να αμαυρωσουν)

β. Γιατί ήθελε να κάνει ζημιά σε αυτά τα διορισμένα ανδρείκελα που ήρθαν να ξεπουλήσουν την Ελλάδα και να μας στερησουν ακόμα και τις ατομικές μας ελευθερίες κατ εντολή των εργοδοτών τους.

Χορέψτε λοιπόν τώρα ΚΟΤΟΥΛΕΣ πάνω απ το φρέσκο χώμα... Όσο ζούσε Κο-κο-κο-κο....

Δεν ξέρατε την περιουσία του τότε. ε;;;;

Ο έλεγχος της εφορίας ήταν κάθε έξι μήνες στο γραφείο του. Πως δεν ξέρατε;; Ψεύτες!

Ο Τράγκας σας νίκησε ΚΟΤΕΣ!

Κι αν δεν έκανε το λάθος να παραδοθεί μόνος του στο δημόσιο νοσοκομείο θα σας τα έλεγε και μέσα από τη βουλή! Αυτό κι αν θα θέλαμε να το ζησουμε...

Ήσασταν όμως τυχεροί!

Είχε εμπιστοσύνη στο Ελληνικό σύστημα υγείας.

Αυτή την απάτη δυστυχώς δεν την πίστεψε.

Και το πλήρωσε. Μόνος του.

Δεν κατηγορώ κανένα παρά την κρίση του.

Πάει όμως αυτό.

Έτσι ήταν γραφτό, έτσι έπρεπε να γίνει!

Και τώρα όχι μόνο ως ΚΟΤΕΣ, αλλά ως ΑΣΕΒΕΙΣ ΚΟΤΕΣ για εκδίκηση αμαυρώνετε τη μνήμη του και κυνηγάτε τη χηρα του. Πόσο άνανδρο!

Πόσο χαρακτηριστικό της ύπαρξής σας!

Όχι, δε δικαιολογώ τις πράξεις και το βίο του Γιώργου Τραγκα. Είναι πολύ μακριά απ το δικό μου τρόπο σκέψης και λειτουργίας.

Δεν αντέχω όμως την υποκρισία όλων αυτών που έχουν ακριβώς τον ίδιο τρόπο σκέψης και λειτουργίας να πέφτουν απ τα σύννεφα!!!

Και θέλω να πω σε όλο τον κόσμο που τον αγαπούσε, τον ακολουθούσε και τον πίστευε ότι ο Γιώργος Τράγκας ήταν μαζί μας σε αυτόν τον πόλεμο που δεχόμαστε. Μπορεί εμείς να μην έχουμε μια και αυτός να είχε εκατομμύρια.

Αλλά δεν τα πήρε να πάει στο Μονακό να τα φάει και να βουτάει στην πισίνα του.

Έμεινε εδώ να ξυπνάει στις 5:45 κάθε πρωί να βγει στο ραδιόφωνο να τους τα χώνει!!!

Και αυτό δεν το έκανε για τα λεφτα

Το έκανε για να αντισταθεί σ αυτό που έρχεται.

Όπως κι εμεις αντιστεκομαστε.

Γιατί απέναντι σ αυτό που έρχεται δεν θα υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί.

Θα υπάρχουν μόνο υποταγμένοι και ελεύθεροι!

Και ο Τράγκας ότι κι αν ήταν, υποταγμένος δεν ήταν. Στην κρίσιμη μάχη δεν πήγε με το θηρίο αλλά έμεινε με τον άνθρωπο.

Ξεσαλώστε τώρα.

ΚΟΤΕΣ».

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Αναγνωστόπουλος: Ο “συγκάτοικός” στις φυλακές Μαλανδρίνου και το νέο αίτημα (βίντεο)

Αγίου Πνεύματος… στο χωριό Άγιο Πνεύμα!

Μωβ μέδουσες V “Μάριος”: Η θαλάσσια χελώνα που τις εξολοθρεύει!