Τράγκας - Σοφός: Για τον Φρέντι Τράγκα δεν είναι πάνω απ’ όλα το χρήμα (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος του γιού του Γιώργου Τράγκα για την απόφαση του να αποποιηθεί την κληρονομιά, τον έλεγχο για την περιουσία του πατέρα του και την διάσταση με τους άλλους κληρονόμους.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν την Τρίτη ο δικηγόρος Θέμης Σοφός, δικηγόρος του ενός εκ των γιών του Γιώργου Τράγκα, Φρέντι, ο οποίος αποποιήθηκε την κληρονομία του πατέρα του.

Όπως είπε ο κ. Σοφός, ο Φρέντι Τράγκας δεν είχε καμία συμμετοχή στις επαγγελματικές δραστηριότητες του Γιώργου Τράγκα, δεν συνεργάστηκαν ποτέ, δεν δούλεψαν ποτέ μαζί, ξεκαθαρίζοντας και επαναλαμβάνοντας στην διάρκεια της συζήτησης με τον Νίκο Χατζηνικολάου, πως ο Φρέντι Τράγκας είναι μισθωτός και εργαζόταν διαρκώς σε άλλη εταιρεία.

«Το άγνωστο τον φοβίζει και δεν ήθελε να μπει σε μια, κατά την πιθανολόγηση μας, μακροχρόνια έρευνα σε βάρος του, με όποιο κόστος μπορεί να είχε αυτό για το όνομα του, το οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον», απάντησε ο κ. Σοφός για τους λόγους της αποποίησης κληρονομίας, δεδομένου πως οι Αρχές ερευνούν κατά πόσον αποκτήθηκε νόμιμα η μεγάλη περιουσία του Γιώργου Τράγκα ή εάν υπήρξε διακίνηση μαύρου χρήματος και παράνομες διαδρομές που οδήγησαν στην απόκτηση μετρητών και ακινήτων.

«Για τον Φρέντι Τράγκα δεν είναι πάνω απ’ όλα το χρήμα», είπε ο Θέμης Σοφός, σημειώνοντας πως «αυτό που συνετέλεσε ήταν η έλλειψη της γνώσης για τον τρόπο απόκτησης τω περιουσιακών στοιχείων και άλλες περιστάσεις. Ήταν ένα περιβάλλον που δεν συνετέλεσε σε μια ειρηνική διευθέτηση και συζήτηση, ήταν δυσχερές για την αντίληψη του εντολέα μου, που έχει μια καθημερινότητα και έναν μισθό, μια διαφορετική περίσταση από τους άλλους κληρονόμους».

Προσέθεσε πως «υπήρξε μια σειρά διαφωνιών, αλλά δεν θέλω να αναφέρω οτιδήποτε για τους άλλους κληρονόμους ή να υπάρξει κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους. Ο Φρέντι αποποιείται οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο από την κληρονομιά του πατέρα του. Εάν ολοκληρωθεί η έρευνα και υπάρξει περιουσιακό στοιχείο που έχει αποποιηθεί ο Φρέντι Τράγκας, αυτό θα επαυξήσει το μερίδιο του αδελφού του, δεν πηγαίνει κάποιο μερίδιο στην χήρα του Γιώργου Τράγκα, την κ. Καρρά. Εάν αποποιηθεί και ο αδελφός του, επάγεται η κληρονομία στον γιό του αδελφού του»

Σχετικά με την προέλευση των χρημάτων της περιουσίας του Γιώργου Τράγκα και το πόσο χρόνο μπορεί να απαιτήσει η έρευνα των Αρχών, ο Θέμης Σοφός είπε πως «εν προκειμένω, υπάρχει το επιχείρημα ότι ο εκλιπών ήταν φορολογικός κάτοικος Μονακό. Εξετάζεται και το κριτήριο της πραγματικής κατοικίας του ελεγχόμενου, δηλαδή που ήταν το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής του εκλιπόντος. Προφανώς θα απαιτηθεί μακρός χρόνος έρευνας. Για τον κληρονόμο, το ερώτημα είναι εάν γνώριζε κατά τον χρόνο κτήσης της κληρονομούμενης περιουσίας, εάν αυτή προέρχεται από έκνομη δραστηριότητα».





«Η κορύφωση της έκπληξης του Φρέντι Τράγκα, ήταν όταν με πρωτοβουλία μας μεταβήκαμε στο Μονακό και διαπιστώσαμε πως υπήρχε ήδη διαθήκη και η οποία είχε κατατεθεί, χωρίς να μας έχει πει κάποιος το παραμικρό και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση με τους άλλους κληρονόμους. Αυτό είναι ένα από τα πολλά στοιχεία που τον οδήγησαν στην λήψη αυτής της απόφασης», υποστήριξε ο Θέμης Σοφός.

«Ο Φρέντι Τράγκας δεν γνώριζε πως αποκτήθηκε η περιουσία του πατέρα του. Ήξερε πως επί πολλά χρόνια ήταν δημοσιογράφος και εκδότης και θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί από αυτήν την ενασχόληση η περιουσία αυτή, θα μπορούσε και όχι. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα το πούμε?», κατέληξε ο δικηγόρος.

