Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Καρτέλ κοκαΐνης: Στη φυλακή οι Άγγλοι για τα 300 κιλά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δρόμο της φυλακής πήρε το καρτέλ με τις "μπανάνες". Η απολογία των τεσσάρων Άγγλων που θα έριχναν στην αγορά εκατοντάδες κιλά σκληρών ναρκωτικών.

Σιγήν ιχθύος τήρησαν κατά την απολογία τους στον 4ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης οι τέσσερις Άγγλοι που συνελήφθησαν για το φορτίο των σχεδόν 300 κιλών κοκαΐνης και κατηγορούνται ως μέλη διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.

Διατηρώντας το δικαίωμα της σιωπής, οι κατηγορούμενοι -κατά πληροφορίες- αρνήθηκαν να πουν το παραμικρό για την υπόθεση με το παράνομο φορτίο που κατασχέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε πολυτελή βίλα, την οποία είχαν νοικιάσει σε περιοχή του δήμου Θέρμης, ενώ την ίδια στάση κράτησαν και σε ό,τι αφορά το σκέλος των κατηγοριών που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση και κατόπιν αυτού πήραν τον δρόμο για τις φυλακές. Η δίωξη που τους είχε ασκηθεί αφορά τις κακουργηματικές πράξεις της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, υπό τη μορφή της εισαγωγής, μεταφοράς και κατοχής, κατ' επάγγελμα και κατά συναυτουργία, όπως επίσης της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι (ηλικίας 38, 45, 48 και 52 ετών) ανήκουν σε διεθνές κύκλωμα, που με αφετηρία τη Λατινική Αμερική εισήγαγε στη Γηραιά Ήπειρο και την Αυστραλία μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Δύο εκ των κατηγορουμένων φαίνεται να είχαν ηγετικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, όπως περιγράφεται στα διωκτικά έγγραφα. Το παράνομο φορτίο, η αξία του οποίου ξεπερνάει τα 14 εκατ. Ευρώ, είχε εισαχθεί, μέσω του λιμένα της Θεσσαλονίκης, σε κοντέινερ που μετέφερε νόμιμο φορτίο με μπανάνες.

Η Δίωξη Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης -σε συνεργασία με την Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών (DEA) και άλλες υπηρεσίες του εξωτερικού- ταυτοποίησε για την υπόθεση τα στοιχεία ενός πέμπτου προσώπου, στο οποίο καταλογίζεται αρχηγικός ρόλος στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Εξάλλου, οι διωκτικές Αρχές φαίνεται να έχουν στοιχεία που συνδέουν το ίδιο κύκλωμα με την ποσότητα - μαμούθ των 654 κιλών κοκαΐνης που είχε κατασχεθεί τον περασμένο Απρίλιο σε λιμάνι της Καλαβρίας, στην Ιταλία, πάλι σε κοντέινερ με μπανάνες, και προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Δείτε πώς έγινε η έφοδος της αστυνομίας στην βίλα που συνελήφθησαν οι τέσσερις Άγγλο

Ειδήσεις σήμερα:

Κομοτηνή - Θάνατος αθλήτριας: Απαντήσεις θα δώσει το ρολόι που μετρούσε τους παλμούς της

Φωτιά στον Ελαιώνα: Στο νοσοκομείο ένα παιδί

Μάνος Χατζιδάκις: Από παγοπώλης στον πάνθεον του Πολιτισμού