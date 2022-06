Αθλητικά

Μαδέιρα: Ο Μιχαλεντζάκης πήρε τρίτο μετάλλιο - “Χάλκινος” ο Καρυπίδης (εικόνες)

Συνεχίστηκε η συγκομιδή μεταλλίων από την ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

H συλλογή μεταλλίων για την ελληνική κολύμβηση στη Μαδέιρα, συνεχίστηκε την Παρασκευή, 6η και προτελευταία ημέρα των αγώνων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης «Μαδέιρα 2022».

Πρωταγωνιστές ήταν ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. μικτής ατομικής SM8, αλλά και ο Δημήτρης Καρυπίδης που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο S1. Πλέον η Ελλάδα μετράει επτά μετάλλια στην κορυφαία διοργάνωση της κολύμβησης μέσα στο 2022, τρία εκ των οποίων χρυσά.

Ο Μιχαλεντζάκης, εμπλούτισε την παγκόσμια συλλογή του, με το όγδοο κατά σειρά μετάλλιο και δεύτερο ασημένιο.

Παρά την υπερπροσπάθεια στο ελεύθερο, στο τέταρτο και τελευταίο σκέλος της κούρσας, στάθηκε αδύνατο να καλύψει τη διαφορά από τον Αμερικανό Γκρίσγουλντ, με αποτέλεσμα να πάρει την δεύτερη θέση με επίδοση 2:28.34 (2:26.20 ο αθλητής των ΗΠΑ).

Λίγα 24ωρα μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ελεύθερο, ο Δημήτρης Καρυπίδης πανηγύρισε για λογαριασμό της Ελλάδας και το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ. ύπτιο S1.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος είχε στη συλλογή του δύο παγκόσμια μετάλλια από τη διοργάνωση του 2017 στο Μέξικο Σίτι, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 1:26.73.

Πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ελεύθερο S5 σημείωσε ο Αλέξανδρος Λεργιός.

Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό του αγωνίσματος, όπου κατέλαβε την 6η θέση, είχε επίδοση 2:58.64, ενώ στον πρωϊνό προκριματικό, ο χρόνος του ήταν 3:02.33. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο ίδιος με 2:59.68 από τον Ιούνιο του 2021 στο Βερολίνο.

