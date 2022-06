Υγεία - Περιβάλλον

ΛΑΪΚΟ: Εγκαίνια στους νέους χώρους του νοσοκομείου (εικόνες)

Τους ανακαινισμένους χώρους εγκαινίασε η πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας και ο επιχειρηματίας Θανάσης Μαρτίνος.





Τους ανακαινισμένους χώρους παραρτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΛΑΪΚΟ" εγκαινίασαν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

Πρόκειται για μία δωρεά ύψους 750.000 ευρώ του Αθανασίου και της Μαρίνας Μαρτίνου.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο κ. Αθ. Μαρτίνος, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Αιματολογίας-Ογκολογίας Θάνος Δημόπουλος και ο διοικητής του νοσοκομείου Φάνης Ροΐδης.

Πρόκειται για την πλήρη ανακαίνιση των ορόφων 5ος, 3ος και 2ος του κτιρίου παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Σεβαστουπόλεως 16.

Το έργο αφορά στη νέα διαμόρφωση των συγκεκριμένων χώρων και την προμήθεια του σταθερού και κινητού εξοπλισμού τους (ξύλινος εξοπλισμός, γραφεία, καρέκλες, Η/Υ, κλίνες χημιοθεραπειών κλπ) με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων χημιοθεραπειών για τους ασθενείς του Νοσοκομείου και τη βελτίωση - αξιοπρεπή ημερήσια νοσηλεία τους στο Ίδρυμα.

Το έργο αυτό εκτελέσθηκε σε τρεις φάσεις, καθώς το συγκρότημα λειτουργούσε παράλληλα με βάση τις εγκεκριμένες Αρχιτεκτονικές και Η/Μ μελέτες, η δαπάνη σύνταξης των οποίων επίσης καλύφθηκε από την δωρεά.

Μέσω της Δωρεάς δημιουργήθηκαν:

Στον 5ο όροφο νέοι χώροι για τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου και ένα πλήρως ανακαινισμένο κυτταρολογικό εργαστήριο.

Στον 3ο όροφο νέοι χώροι για την αξιοπρετπή χορήγηση χημιοθεραπειών των ασθενών του κτιρίου καθώς και νέοι βοηθητικοί χώροι για τη λειτουργία του τμήματος.

Έτσι στον 2ο όροφο συγκεντρώθηκαν τα ιατρεία εξέτασης των αιματολογικών ασθενών ώστε να είναι πιο λειτουργική η ροή των προσερχόμενων ασθενών.

«Πρόκειται για μια συνέχεια προσφορών που λαμβάνουμε από την οικογένεια σας στον τομέα της Υγείας σε πολλά επίπεδα», τόνισε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ευχαριστώντας τον εφοπλιστή Αθανάσιο Μαρτίνο. "Η προσφορά αυτή θα βοηθήσει τους πολίτες να λαμβάνουν τη φροντίδα, τις θεραπείες και τις υπηρεσίες που τους αρμόζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να βρίσκονται στον σκληρό πυρήνα ενός νοσοκομείου.

Στις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχουμε μια φιλοσοφία ασθενοκεντρική. Να δώσουμε τη δυνατότητα στον κάθε πολίτη να αντιληφθεί ότι οι Υγειονομικές Δομές εξυπηρετούν απόλυτα τις ανάγκες του. Σε αυτό το πλαίσιο κάναμε νομοθετικές παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, που ξεκινούν να υλοποιούνται. Αντίστοιχα έχουμε ξεκινήσει και για τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας, με πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει κυρίως η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα που έχει και την αρμοδιότητα των νοσοκομείων. Στόχος είναι να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση των θεμάτων Υγείας που ξεκινούν από την πρόληψη, φτάνουν στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια φροντίδα Υγείας και σε όλο το κομμάτι της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Σε αυτό το πλαίσιο κύριε Μαρτίνο, είναι πολύ σημαντική οποιαδήποτε βοήθεια λαμβανουμε, πέρα από τους πόρους που οι ίδιοι έχουμε καταφέρει να εξοικονομήσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, από την ιδιωτική πρωτοβουλία και την ευαισθησία που υπάρχουν σε ανθρώπους σαν και εσάς. Η πανδημία έκανε εμφανή την ανάγκη στήριξης του συστήματος Υγείας, με αποτέλεσμα τη μεγάλη προσφορά των ιδιωτών. Εσείς όμως κύριε Μαρτίνο στηρίζατε συνολικά το σύστημα Υγείας, προ πανδημίας, κάτι που δείχνει την ευαισθησία που έχετε ως οικογένεια στο κομμάτι των υποδομών Υγείας. Σας ευχαριστούμε».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα δήλωσε:

«Το Λαϊκό φυσικά το γνώρισα σαν φοιτήτρια, όπως όλοι οι φοιτητές της Ιατρικής Αθηνών και πολλούς από εσάς, σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Όμως πρέπει να σας πω ότι με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό το Παράρτημα, επειδή στη δική μου οικογένεια υπήρχε άνθρωπος που νοσηλεύτηκε εδώ και έγινε καλά. Το Κέντρο ήταν όχι μόνο Κέντρο Αριστείας της Ελλάδος , αλλά Κέντρο Αριστείας διεθνώς για τα αιματολογικά νοσήματα. Το έχω ζήσει και το έχω βιώσει ως συγγενής ασθενούς, που νομίζω ότι είναι η καλύτερη μαρτυρία για το τι κάνει αυτό το κέντρο. Θέλω να ευχαριστήσω κατ αρχήν όλους τους συναδέλφους γιατρούς, νοσηλευτές, υγειονομικούς που είναι εδώ και προσφέρουν αυτή τη σημαντική στήριξη σε ανθρώπους για νοσήματα που δεν είναι απλά. Θέλω επίσης να τονίσω ότι όση δουλειά και να κάνουμε οι γιατροί και το ιατρικό προσωπικό, όταν είναι σε συνθήκες κακές, δεν φαίνεται αυτό στον άρρωστο, τον ταλαιπωρεί και τον κουράζει και χάνεται το ιατρικό και νοσηλευτικό έργο. Άρα κύριε Μαρτίνο, αυτό που προσφέρετε σε αυτό το κτίριο για τους ασθενείς και το προσωπικό σε αυτό το κτίριο, είναι πραγματικά αξεπέραστο. Και δεν το έχετε κάνει μόνο εδώ,πήγαμε στο Θριάσιο πρόσφατα, θα πάμε στη Βούλα να εγκαινιάσουμε το καινούργιο κτίριο. Κάνετε πάρα πολλές δωρεές και σας είμαστε πραγματικά υποχρεωμένοι επειδή θέλουμε οι Έλληνες ασθενείς και όλο το προσωπικό των δομών να είναι μέσα σε καλές συνθήκες νοσηλείας. Έχουμε το RRF και τα εργαλεία. Με τον Υπουργό δουλεύουμε πολύ και θεωρούμε ότι είναι όλα συνδεδεμένα, η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια και η μετανοσοκομειακή φροντίδα. Έτσι πάμε ολιστικά, να υπάρχει μια σύνδεση σε όλες τις δομές. Το θέμα των δομών και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού και πως νοσηλευεται ο άρρωστος είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσω πολύ εσάς, τη γυναίκα σας και όλη την οικογένεια σας. Να ευχαριστήσω πολύ όλους σας, τους συναδέλφους που είστε εδώ και προσφέρετε καθημερινά στους ασθενείς. Είναι ανεκτίμητο, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα».

