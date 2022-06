Κόσμος

Αφγανιστάν: Αιματηρή επίθεση σε ναό Σιχ (εικόνες)

Νεκροί και τραυματίες από την επίθεση στο χώρο λατρείας των Σιχ στην Καμπούλ.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί από επίθεση ενόπλων με χειροβομβίδα σε ναό των Σιχ στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Προς το παρόν καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτή.

Ένας πιστός Σιχ σκοτώθηκε στην επίθεση και ένας μαχητής των Ταλιμπάν σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση εναντίον των δραστών της, δήλωσε εκπρόσωπος του διοικητή της Καμπούλ, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την περιοχή και ότι πλέον δεν απειλείται από τους επιτιθέμενους.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν για τις εσωτερικές υποθέσεις δήλωσε παράλληλα ότι οι επιτιθέμενοι είχαν παγιδεύσει και ένα αυτοκίνητο με εκρηκτικά, αλλά τα πυροδότησαν προτού αυτό να φτάσει στον στόχο του.

Το παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στον ναό των Σιχ, χωρίς να προκαλέσει θύματα, σημείωσε και πρόσθεσε ότι οι Ταλιμπάν έχουν αποκλείσει την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας εξέφρασε ανησυχία μετά την είδηση για την επίθεση. "Παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση και περιμένουμε περαιτέρω πληροφορίες", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ινδικού υπουργείου Αριντάμ Μπάγκσι.

Περίπου 200 Σιχ ζουν σήμερα στο Αφγανιστάν, μια χώρα που είναι σχεδόν στην απόλυτη πλειοψηφία της μουσουλμανική, έναντι περίπου μισού εκατομμυρίου τη δεκαετία του 1970.

Τα τελευταία χρόνια, η αφγανική κοινότητα των Σιχ έχει αποτελέσει στόχο πολλών επιθέσεων.

Η πιο αιματηρή έγινε τον Μάρτιο του 2020, όταν οπλισμένοι άνδρες επιτέθηκαν σε ναό στην Καμπούλ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 25 ανθρώπους.

Την ευθύνη για την επίθεση αυτή είχε αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Η τζιχαντιστική αυτή οργάνωση είχε βάλει στόχο ξανά την μειονότητα των Σιχ σε επίθεση αυτοκτονίας που πραγματοποίησε τον Ιούλιο του 2018 στην Τζαλαλαμπάντ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σκοτώνοντας τότε 19 ανθρώπους.

