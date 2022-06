Πολιτική

Τουρκία: Πτήση τουρκικού UAV πάνω από την Κανδελιούσσα

Το τουρκικό UAV αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Συνεχίζονται οι προκλήσεις από τη γείτονα, καθώς παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Πιο συγκεκριμένα, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο στην περιοχή του νότιοανατολικού Αιγαίου και στις 17:57 μ.μ.. πέταξε πάνω από την Κανδελιούσσα -δυτικά της Νισύρου- στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό UAV αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική. Είναι η δεύτερη φορά εντός της εβδομάδας που τουρκικό UAV πετά πάνω από τη συγκεκριμένη νησίδα και το συγκεκριμένο ύψος.

