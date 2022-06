Πολιτική

Τουρκικό drone πέταξε πάνω από την Κανδελιούσσα

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία παραβιάζοντας τον εθνικό εναέριο χώρο.



Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης.

Το τουρκικό drone παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και στις 10:37 π.μ. πέταξε πάνω από την Κανδελιούσσα -δυτικά της Νισύρου- στα 19.000 πόδια, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Το τουρκικό UAV αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

