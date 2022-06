Οικονομία

Καύσιμα - Νέα μέτρα: περισσότεροι δικαιούχοι, μεγαλύτερη επιδότηση

Πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις από την Κυβέρνηση. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι. Πόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιδότηση.

Στα μέσα της προσεχούς εβδομάδος αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την νέα παρέμβαση στα καύσιμα, που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου και έχει διάρκεια τρεις μήνες, δηλαδή έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώνονται και κυβερνητικούς αξιωματούχους, το μέτρο θα είναι ενισχυμένο σε σχέση με την προηγούμενη παρέμβαση, τόσο σε ότι αφορά τον αριθμό των δικαιούχων, αλλά και τα ποσά που θα λάβουν.

Ο δρόμος για ένα πιο γενναίο, πακέτο άνοιξε μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την περασμένη Τετάρτη, που δείχνουν σημαντική υπέρβαση του στόχου για τα φορολογικά έσοδα, τόσο στο 5μηνο (Ιανουαρίου - Μαΐου) του 2002, όσο και για τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα ιδιαίτερα θετική είναι η πρόβλεψη για τους επόμενους μήνες σε ότι αφορά τα έσοδα που θα προκύψουν για τα κρατικά και αυτό διότι η πορεία του τουρισμού δείχνει να είναι θετική. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα συντηρητική, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, η πρόβλεψη που περιέχεται στον προϋπολογισμό, για έσοδα εφέτος που θα αντιστοιχούν στο 80% αυτών του 2019.

Ως εκ τούτου αφήνουν να εννοηθεί ότι θα δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, ώστε να χρηματοδοτηθούν επιπλέον παρεμβάσεις, για την στήριξη της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, το περιεχόμενο των μέτρων έχει «κλειδώσει» και απομένουν οι λεπτομέρειες, όπως το ύψος της επιδότησης και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων.

Αναλυτικά, το νέο πακέτο μέτρων, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει νγωσ΄τα, θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τα καύσιμα.

Θα έχει διάρκεια τρεις μήνες και θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Για το diesel κίνησης η επιδότηση θα συνεχίσει να δίνεται στην αντλία και πιθανότατα θα είναι υψηλότερη από αυτή που ισχύει σήμερα. Για την βενζίνη θα συνεχιστεί το σύστημα του fuel pass. Το ποσό της επιδότησης θα είναι υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο. Το μέτρο του fuel pass θα αφορά περισσότερους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι για όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα έως και 45.000 ευρώ (καθαρό μετά την αφαίρεση των φόρων).

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο

Την ίδια στιγμή, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, οι τιμές του «μαύρου χρυσού» υποχώρησαν σημαντικά και από τα 124 ευρώ που ήταν την Τετάρτη, διαμορφώθηκαν λίγο πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι. Το ευρώ έναντι του δολαρίου υποχώρησε ελαφρά στην περιοχή του 1,05.

Τέλος με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξη, η μέση τιμή στην χώρα, της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε την περασμένη Πέμπτη στα 2,430 ευρώ το λίτρο και το diesel κίνησης στα 2,078 ευρώ το λίτρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

