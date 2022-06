Πολιτική

Τουρκικός Τύπος: ο Ερντογάν θα καταγγείλει την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ

Το ρεπορτάζ της Sabah αναφέρει ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα καταγγείλει την Ελλάδα για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.

Κλιμακώνει την ένταση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς όπως αναφέρει σήμερα σε πρωτοσέλιδό της η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ, ο Τούρκος πρόεδρος στην επικείμενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ θα καταγγείλει την Ελλάδα για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.

Τόσο τα νησιά του Αιγαίου όσο και η ένταξη της Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ θα είναι στην ατζέντα του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο τέλος του μήνα, σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ υπό τον τίτλο "Απόβαση Ερντογάν στο ΝΑΤΟ με έγγραφα".

Μάλιστα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ταγίπ Ερντογάν θα πάει στη Σύνοδο με "ειδικά έγγραφα" και θα υποστηρίξει ότι η κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο είναι λόγω της απροκάλυπτης παραβίασης του διεθνούς δικαίου από την Ελλάδα και ότι ο εξοπλισμός των νησιών συνιστά παραβίαση των Συμφωνιών του Παρισιού και της Λωζάνης.

Θα υποστηρίξει ακόμη ότι οι επισκέψεις του Υφυπουργού Άμυνας τις Ελλάδας σε νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς είναι προκλητικές.

