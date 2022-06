Κοινωνία

Επτάνησα: Γαλάζιος καρχαρίας εμφανίστηκε στα ρηχά (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι ειδικοί, τονίζοντας πως η παρουσία του γλαυκοκαρχαρία δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό.

Γαλάζιος καρχαρίας εμφανίστηκε στα ρηχά σε παραλία των Επτανήσων.

Πρόκειται για το είδος Prionace glauca (BSH) (Γλαυκοκαρχαρίας ή Γαλάζιος Καρχαρίας) το οποίο σύμφωνα με τη σελίδα Save Ερημίτης είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

«Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον σεβασμό και την προσοχή που συστήνεται σε κάθε ‘συνάντησή’ με την άγρια ζωή! Για τους λόγους αυτούς, οι λουόμενοι θα πρέπει να απομακρύνονται από τη θάλασσα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιδιώκεται η αλληλεπίδραση με άτομα καρχαριών! Η παρουσία Γλαυκοκαρχαρία δεν θα πρέπει να προξενεί πανικό! Η προσέγγιση όμως κάθε άγριου ζώου μπορεί να προκαλέσει επιθετικές ή άγνωστες σε εμάς συμπεριφορές λόγω δικού του φόβου.

Κρατάμε λοιπόν τις αποστάσεις και μόνο εφόσον το άτομο φαίνεται να μην μπορεί να επανέλθει στη θάλασσα, τότε μόνο προσπαθούμε να το επαναφέρουμε αποφεύγοντας το κεφάλι και τα βράγχια, και προσπαθώντας να μην κάνουμε καμία απότομη κίνηση που μπορεί να τραυματίσει το ζώο. Δεν το ακουμπάμε με γυμνά χέρια, δεν το τραβάμε δυνατά από την ουρά και δεν το σέρνουμε στην άμμο. Ο Γλαυκοκαρχαρίας ή Γαλάζιος Καρχαρίας είναι είδος που απειλείται με εξαφάνιση ωστόσο δεν προστατεύεται» αναφέρει μεταξύ άλλων η σελίδα Save Erimitis η οποία έχει αναρτήσει και βίντεο με τον καρχαρία.



