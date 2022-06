Πολιτισμός

Γιορτή του Πατέρα: Η Φίνος Φιλμ γιορτάζει με ένα απολαυστικό βίντεο

Την τιμητική της έχει σήμερα Κυριακή (19.6.2022) ο πατέρας και η Φίνος Φιλμ γιορτάζει με τρυφερό τρόπο



Γιορτή του Πατέρα σήμερα, 19 Ιουνίου 2022, και η Finos Film εύχεται “χρόνια πολλά” με ένα μοναδικό βίντεο.

Μέσα σε μόλις ένα λεπτό, εμφανίζονται οι μπαμπάδες που άφησαν εποχή σε πρωταγωνιστικούς ρόλους ταινιών της Finos Film. Άλλοι αυστηροί, άλλοι πιο… χαλαροί, αλλά όλοι τους με ένα κοινό: την απεριόριστη αγάπη τους για τα παιδιά τους.

Πατέρας. Ο καθημερινός μας ήρωας, που μας δίνει δύναμη και καθοδήγηση. Από την εποχή της Φίνος Φιλμ, πολλά έμειναν ίδια και πολλά άλλαξαν. Σήμερα, οι πατεράδες είναι παρόντες περισσότερο από ποτέ και αυτή η παρουσία κάνει όλη την διαφορά στα παιδιά. Χρόνια πολλά μπαμπάδες!! pic.twitter.com/QDhLV5lxc9 — Finos Film (@FinosFilm) June 19, 2022



