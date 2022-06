Πολιτική

Ανδρουλάκης για Τουρκία: το εμπάργκο όπλων να γίνει πολιτική της ΕΕ (εικόνες)

Τι άκουσε και τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατά την περιοδεία του στην Κάλυμνο.

Περιοδεία στην Κάλυμνο πραγματοποίησε το πρωί ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση από το Κίνημα:

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομίλησε με επαγγελματίες, κατοίκους και επισκέπτες του νησιού και έγινε δέκτης της αγωνίας τους για τις επιπτώσεις του ράλι ανατιμήσεων σε ενέργεια, καύσιμα και προϊόντα, που ψαλιδίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και αυξάνει το κόστος λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής επισήμανε την ανάγκη «να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές της υγείας και της παιδείας στα νησιά, να υπάρξουν ειδικά φορολογικά κίνητρα και ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός με έμφαση στον τουρισμό και άλλους τομείς της οικονομίας, για να προκύψουν πολλές και καλές δουλειές, να μείνουν τα ελληνόπουλα στα νησιά μας, να κάνουν οικογένειες για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον».

Από την Κάλυμνο με εμφανή συμβολισμό ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα, υπογραμμίζοντας ότι «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αλληλεγγύη των συμμάχων δεν είναι η πολιτική κατευνασμού. Είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής αποτροπής και αυτό για να συμβεί πρέπει όλοι οι εταίροι μας να πάρουν επιτέλους απόφαση για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία ώστε να σταματήσει οποιαδήποτε χώρα να εξοπλίζει το καθεστώς Ερντογάν. Ένα καθεστώς, που καταπατά το διεθνές δίκαιο, ένα καθεστώς που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της Τουρκίας και προκαλεί αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Άρα η πολιτική του εμπάργκο όπλων πρέπει να είναι μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που θα υπογραμμίζει την άμυνα και την ασφάλεια. Ειδικά την ασφάλεια που τόσο ανάγκη έχουν όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί από την Εσθονία και την Φινλανδία μέχρι την Κύπρο και την Ελλάδα».

Δείτε φωτογραφίες από την πειροδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Κάλυμνο:

