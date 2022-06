Κοινωνία

Γυναικοκτονία στα Τρίκαλα - Η μητέρα της Βάνιας στον ΑΝΤ1: την σκότωσε μπροστά στα παιδιά της!

Συγκλονίζουν οι περιγραφές της μητέρας της γυναίκας που σκότωσε ο άνδρας της στο σπίτι τους, μπροστά στα παιδιά τους.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Πριν την Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, την Γαρυφαλλιά στη Φολέγανδρο, τη Δώρα στη Ρόδο, ήταν η Βάγια. Η υπόθεση της εκτυλίχθηκε το 2018 και είχε σοκάρει το πανελλήνιο. Ήταν θύμα κακοποίησης επί χρόνια και δολοφονήθηκε με 60 μαχαιριές, το πρωί μιας Δευτέρας από τον σύζυγό της, στα Τρίκαλα. Μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία βγήκαν στο δρόμο μέσα στα αίματα ζητώντας βοήθεια.

Η μητέρα της Βάνιας, Ελένη Γκανιά, περιγράφει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, λίγο πριν αναβιώσει ο εφιάλτης της γυναικοκτονίας της κόρης της στο Εφετείο, πώς βίωσε τη φρίκη.

«Πήρε τηλέφωνο αυτός τον αδερφό του και είπε έτσι και έτσι μαχαίρωσα την Βάγια….Με πήρε η κόρη μου ήταν πανικοβλημένη…Μετά η εγγονή μου η μεγάλη ήταν κάτω, της λέω ‘πήγαινε να δεις’ και μου λέει ‘ γιαγιά την μαχαίρωσαν’».

Η μητέρα της αδικοχαμένης Βάγιας μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και συγκλονίζει περιγράφοντας τα όσα ακολούθησαν μετά την φριχτή δολοφονία.

«Τα είδε όλα ο εγγονός του. Τα είδε όλα. Της έλεγε’ μην το κάνεις, μην το κάνεις’ με το μαχαίρι στα χέρια και την χτυπούσε. ‘Μη κοιτάτε γιατί θα σας κάνω και εσάς έτσι’. Είχε κλείσει και την πόρτα από το μπάνιο. Τα μικρά τα δύο ήταν εκεί πέρα.

Τα παιδιά τα μικρά ειδοποίησαν την γειτονιά. Το ένα το παιδί και το άλλο σήκωναν τα πόδια να την συνεφέρουν… Να την συνεφέρουν να την σηκώσουν τα παιδιά αυτά. Είχε αφήσει ένα μαχαίρι 35 εκατοστά μέσα….Θέλουμε να φύγει από τα Τρίκαλα… Πηγαίνει η μητέρα του ο πατέρας του, εδώ τα παιδιά του όμως δεν βλέπουν τη μαμάς τους».

Ο δράστης βρισκόταν σε σύγχυση, όταν όμως οδηγήθηκε στο αστυνομικό Τμήμα ομολόγησε την πράξη του.

«Τσακωθήκαμε και την σκότωσα», ήταν τα λόγια του.

«Πάνω σε αυτή την ανοχή της κοπέλας υπήρξε ξύλο, δάκρυα και αίμα στο τέλος. Αυτό ήταν το ευχαριστώ και αυτή ήταν η κατάληξη. Μέχρι σήμερα ένα συγγνώμη δεν άκουσε η οικογένεια», δηλώνει στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου.

Ο συζυγοκτόνος καταδικάστηκε πρωτόδικα για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Την Τρίτη αναμένεται να εκδικαστεί η υπόθεση στο Εφετείο.

