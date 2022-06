Κοινωνία

“Τοξοβόλος του Συντάγματος”: διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του μετά την απεργία πείνας που πραγματοποιεί και τι ανακοίνωσε ο δικηγόρος του.

Στο Νοσοκομείο Λαμίας διακομίσθηκε ο κρατούμενος Γιάννης Μιχαηλίδης, που είναι γνωστός ως «τοξοβόλος του Συντάγματος», καθώς από τις 23 Μαΐου πραγματοποιεί απεργία πείνας.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης, κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου, είχε κατηγορηθεί για ληστείες στο Βελβεντό Κοζάνης και τις φωτογραφίες με τα μελανιασμένα μάτια που είχαν κυκλοφορήσει τότε, ενώ αργότερα είχε συλληφθεί ως ο «τοξοβόλος του Συντάγματος». Το 2019, είχε αποδράσει από τις αγροτικές φυλακές της Τίρυνθας.

Ο "Τοξοβόλος του Συντάγματος", έχοντας εκτίσει τα 3/5 της βασικής ποινής του και τα 2/5 της ποινής για την απόδραση, έκανε αίτηση αποφυλάκισης με όρους, η οποία δεν έγινε δεκτή.

Ο Μιχαηλίδης Ξεκινώντας την απεργία πείνας σημείωνε μεταξύ άλλων στο μακροσκελές κείμενό του:

«Μετά από 8,5 χρόνια εντός των φυλακών, μετά από όλες αυτές τις αυθαιρεσίες σε βάρος μου, αποφάσισα να δώσω ένα τέλος στην 11ετή ταλαιπωρία μου, υψώνοντας ανάχωμα στην πρακτική του προληπτικού εγκλεισμού, ή αλλιώς της επιπλέον τιμωρίας της απόδρασης με νομικά παραθυράκια. Έπειτα από 5 επιπλέον μήνες προληπτικής κράτησης, ξεκινάω απεργία πείνας με στόχο την αποφυλάκιση μου. Αυτή την επιλογή, με το βαθύ κίνητρο της πολυπόθητης ελευθερίας, σκοπεύω να τη στηρίξω με την ίδια συνέπεια που στήριξα τις επιλογές μου έως τώρα και για την οποία με εκδικούνται.»

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του

«Σήμερα 19/6, ο Γιάννης Μιχαηλίδης βρίσκεται στην 28η ημέρα απεργίας πείνας και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Λαμίας. Το βάρος του είναι 57,5 κιλά, από 62,5 κιλά στις 14/6 ενώ κατά την έναρξη ήταν 73,1 κιλά, δηλαδή απώλεια του 21% του αρχικού του βάρους και το σάκχαρο 60. Η κατάστασή του είναι κρίσιμη και όσο πλησιάζει τις 30 ημέρες ασιτίας υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο απότομης πτώσης και κίνδυνος για υπογλυκαιμικό σοκ και μόνιμες βλάβες στην υγεία του. Ταυτόχρονα, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης των οικείων του, η διοίκηση του νοσοκομείου μέχρι σήμερα δεν έχει χορηγήσει άδεια συνοδού και υπάρχει περιορισμός επισκεπτηρίων.

» Ήδη έχουν συμπληρωθεί 39 ημέρες από την συνεδρίαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Άμφισσας χωρίς να έχει εκδοθεί το βούλευμα για την υφ’όρον απόλυσή του την οποία δικαιούται από τον Δεκέμβριο του 2021. Ως συνήγορος του Γ. Μιχαηλίδη απευθύνω έκκληση να τελειώσει άμεσα, την Δευτέρα, η αναμονή με μία θετική απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Από εδώ και πέρα κάθε μέρα που περνάει μπορεί να έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες για την υγεία του» αναφέρει στην ανακοίνωση ο δικηγόρος του Γιώργος Κακαρνιάς.

Παρέμβαση "Ρουβίκωνα"

O Ρουβίκωνας έκανε συγκέντρωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για αλληλεγγύη στον αναρχικό απεργό πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη. Από τον χώρο εξωτερικά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, προσήχθησαν 23 άτομα.

Η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα:

"Προσαγωγές μελών μας κατά τη συγκέντρωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για αλληλεγγύη στον αναρχικό απεργό πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη.

Κανένα καθεστώς εξαίρεσης ενάντια στους πολιτικούς κρατούμενους."

