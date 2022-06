Κόσμος

Γαλλικές εκλογές: Χάνει την αυτοδυναμία ο Μακρόν - Δεύτερη η Αριστερά - Άνοδος της ακροδεξιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπουργοί της κυβέρνησης Μακρόν δεν εκλέχθηκαν, ενώ ο Πρόεδρος της Γαλλίας πρέπει να βρει συμμάχους για να κυβερνήσει. Πρόοδος Μελανσόν και άνοδος Λεπέν.

Η προσκείμενη στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν παράταξη Ensemble λαμβάνει 224 έδρες στον σημερινό δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία μετέδωσε ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός FR2.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με τα πρώτα έξιτ πολ, στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών που σημαδεύεται από τη μεγάλη αύξηση της δύναμης της ακροδεξιάς.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το αποτέλεσμα, θα είναι ένα σημαντικό πλήγμα για τον Μακρόν, ο οποίος θα χρειαστεί να αναζητήσει συμμάχους για να θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζει για την επόμενη πενταετία.

Με βάση τις πρώτες προβλέψεις των ινστιτούτων δημοσκοπήσεων, η παράταξη Ensemble! του προέδρου θα εκλέξει 200-260 βουλευτές. Θα παραμείνει δηλαδή μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία των 289 βουλευτών σε σύνολο 577.

Η αριστερή συμμαχία Nupes του Ζαν-Λυκ Μελανσόν εκτιμάται ότι θα εκλέξει 150-200 βουλευτές και θα γίνει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης.

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν αναμένεται να εκλέξει 60-100 βουλευτές, ανεβάζοντας σημαντικά τη δύναμή του στην Εθνοσυνέλευση.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτή η τέταρτη εκλογική διαδικασία μέσα σε δύο μήνες σημαδεύτηκε από την αποχή που εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 53,5-54%, αυξημένη κατά μία μονάδα σε σύγκριση με τον πρώτο γύρο. Δεν θα σπάσει πάντως το ρεκόρ του δεύτερου γύρου των εκλογών του 2017 που ήταν 57,36%.

Η ακριβής κατανομή των 577 εδρών αναμένεται να γίνει γνωστή αργότερα απόψε.

Για την ενωμένη αριστερά, τα αποτελέσματα αυτά σημαίνουν ότι θα γίνει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση, έναν ρόλο που κατείχε μέχρι τώρα η δεξιά. Για τη Λεπέν, η επιτυχία είναι αδιαμφισβήτητη: πενταπλασιάζει τον αριθμό των βουλευτών της και ξεπερνάει όπως φαίνεται κατά πολύ το όριο των 15 βουλευτών ώστε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα, για δεύτερη φορά στην ιστορία του κόμματός της, μετά το 1986. Όσον αφορά την παραδοσιακή δεξιά, τους Ρεπουμπλικάνους, εκλέγουν 60-70 βουλευτές και αναμένεται ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο ρυθμιστή στην επόμενη Εθνοσυνέλευση.

Εκτός βασικοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μακρόν

Δεν εκλέγονται βουλευτές ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ και η Υπουργός Υγείας.

Ο Ρισάρ Φεράν, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, παραδέχτηκε απόψε ότι ηττήθηκε στις βουλευτικές εκλογές απέναντι στην υποψήφια της αριστερής συμμαχίας Nupes.

«Μόλις έμαθα τα αποτελέσματα που δείχνουν ότι οι ψηφοφόροι του 6ου διαμερίσματος του Φινιστέρ επέλεξαν να εκλέξουν την αντίπαλό μου», τη Μελανί Τομέν, είπε στους δημοσιογράφους ο Φεράν. Ο Κριστόφ Καστανέρ, ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, ανακοίνωσε επίσης ότι δεν εκλέγεται. Η υπουργός Υγείας Μπριζίτ Μπουργκινιόν εκτιμάται ότι θα χάσει την έδρα της στο κοινοβούλιο, μετέδωσε το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι France 2 TV, επικαλούμενο εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων. Ούτε η υπουργός Περιβάλλοντος Αμελί ντε Μονσαλέν εκλέγεται στην Εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με εκτίμηση του τηλεοπτικού σταθμού TF1.

Κατά παράδοση, οι υπουργοί που δεν καταφέρνουν να εκλεγούν, καλούνται να παραιτηθούν από την κυβέρνηση.

Ο κίνδυνος ακυβερνησίας και τα «φλερτ» Μακρόν

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι France 2 ότι τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών αποτελούν ένα «δημοκρατικό σοκ», όμως ο ίδιος θεωρεί αβάσιμο τον φόβο ότι η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη. Ο Λεμέρ σημείωσε ότι η παράταξη του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν παραμένει η μεγαλύτερη στο κοινοβούλιο, προσθέτοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να προσεγγίσει άλλους πολιτικούς αντιπάλους οι οποίοι συμμερίζονται τις ίδιες ιδέες. Η γαλλική κυβέρνηση θα απευθυνθεί σε όλα τα μετριοπαθή κόμματα ώστε να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

«Προσεγγίζουμε εκείνους που θέλουν να πάνε τη χώρα μπροστά», είπε η Ολιβιά Γκρεγκουάρ.

Ο Κριστιάν Ζακόμπ, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων, πάντως, δήλωσε ότι, το κόμμα του θα παραμείνει στην αντιπολίτευση, αφού η παράταξη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έχασε την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι θεωρούνταν πιθανοί σύμμαχοι, τους οποίους θα μπορούσε να προσεγγίσει ο Μακρόν για να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό. Θα μπορούσε επίσης να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να διαπραγματεύεται με τα άλλα κόμματα κατά περίπτωση για να εξασφαλίζει τη στήριξή τους ώστε να περνάει τα νομοσχέδια που θέλει.

Μελανσόν: Η Αριστέρα πέτυχε τον στόχο της

«Εντελώς απροσδόκητη και πρωτόγνωρη κατάσταση» χαρακτήρισε τα αποτελέσματα των σημερινών βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία ο ηγέτης της αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν, μιλώντας σε υποστηρικτές της αριστερής συμμαχίας NUPES.

Ο Μελανσόν τόνισε ότι η παράταξή του πέτυχε τον στόχο της, να στερήσει από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Είναι πάνω απ’ όλα η εκλογική ήττα του Μακρόν», πρόσθεσε.

Η NUPES εκτιμάται ότι θα εκλέξει 150-200 βουλευτές και θα είναι η μεγαλύτερη παράταξη της αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση. Για την αριστερά, που κατέβηκε ενωμένη στις εκλογές έπειτα από πολλές δεκαετίες, η επιτυχία αυτή είναι γλυκόπικρη, αφού δεν κατάφερε τον εκπεφρασμένο στόχο της, τη «συγκατοίκηση» με τον Μακρόν, όπως φιλοδοξούσε.

Ο Μελανσόν κατέστησε σαφές ότι δεν τίθεται θέμα συνεννόησης με την προεδρική πλειοψηφία, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν έχουμε τις ίδιες αξίες». Εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον της παράταξης της αριστεράς και δήλωσε ότι θα παραμείνει ενεργός πολιτικά και «στην πρώτη γραμμή».

Η Μαρίν Λεπέν θέλει να ενώσει τους Γάλλους "πατριώτες"

Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν δήλωσε απόψε ότι θα επιδιώξει να ενώσει όλους τους «πατριώτες» όχι μόνο από τη δεξιά αλλά και από την αριστερά, μετά την αναπάντεχη αύξηση της δύναμης του κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές.

«Ο λαός αποφάσισε να στείλει μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα του Εθνικού Συναγερμού στην Εθνοσυνέλευση. Η ομάδα αυτή θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του κόμματός μας. Πετύχαμε τους στόχους μας: να καταστήσουμε τον Εμανουέλ Μακρόν πρόεδρο της μειοψηφίας, χωρίς έλεγχο της εξουσίας», είπε.

Η Λεπέν υποσχέθηκε ότι το κόμμα της θα ασκεί «σκληρή» αντιπολίτευση αλλά ταυτόχρονα «υπεύθυνη» και θα σέβεται τους θεσμούς.

Η ίδια η Λεπέν εκλέγεται βουλευτής στην περιφέρεια Ενέν-Μπομόν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Ελεύθερη η νύφη που παρέσυρε την πεθερά της με το αυτοκίνητο

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο: Νεκρή 23χρονη οδηγός

Γυναικοκτονία στα Τρίκαλα - Η μητέρα της Βάνιας στον ΑΝΤ1: την σκότωσε μπροστά στα παιδιά της!