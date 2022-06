Κόσμος

Γερμανία: Δασική φωτιά στο Βρανδεμβούργο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κλιματική αλλαγή δείχνει τα «δόντια» της στην Ευρώπη και ο καύσωνας κινήθηκε από τη Γαλλία στην Ελβετία και οι φωτιές από την Ισπανία στη Γερμανία.

Ο καύσωνας που πλήττει εδώ και πολλές ημέρες τη νότια και δυτική Ευρώπη, με ακραίες θερμοκρασίες και δασικές πυρκαγιές, όπως αυτές στην Ισπανία και κοντά στο Βερολίνο, κινείται σήμερα προς την ανατολική Γαλλία και την Ελβετία.

Στη βόρεια Γερμανία, τα χειρότερα φαίνεται ότι έχουν περάσει όμως η υπόλοιπη χώρα «εξακολουθεί να ιδρώνει», σύμφωνα με τη δημόσια μετεωρολογική υπηρεσία DWD. Το Σάββατο οι μέγιστες θερμοκρασίες, μεταξύ 30-37 βαθμών Κελσίου, καταγράφηκαν στους σταθμούς του Βαχόιζελ-Κίρλαχ. Σήμερα το θερμόμετρο αναμένεται ότι θα δείξει «μεταξύ 30-38°C».

Λόγω του καύσωνα, η πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Βρανδεμβούργο, κοντά στο Βερολίνο, συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Σχεδόν τα τρία τέταρτα της κωμόπολης Τροϊενμπρίτσεν εκκενώθηκαν σήμερα – αυτό σημαίνει ότι περίπου 700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, όπως είπε ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας Πότσδαμ-Μίτελμαρκ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά αυτή έχει κάψει περίπου 1.000 στρέμματα δασικής έκτασης γύρω από την κοινότητα.

Στο Παρίσι, η θερμοκρασία έπεσε απότομα στους 16 βαθμούς το πρωί, λόγω της καταιγίδας που έπληξε την περιοχή. Όμως οι μετεωρολόγοι αναμένουν για σήμερα θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 34-38 βαθμούς στα κεντρικά και τα ανατολικά της χώρας, ενδεχομένως και τους 39°C στην Αλσατία.

Στη γειτονική Ελβετία η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται να σημειωθεί σήμερα. Γύρω στις 15.00 (ώρα Ελλάδας) στη Γενεύη τα θερμόμετρα έδειχναν 35 βαθμούς. Το Νεσατέλ, στη δυτική Ελβετία, έσπασε το ρεκόρ ζέστης για την εποχή, με 34,7 βαθμούς. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2019 και ήταν 34,1°C.

Η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα πέσει ελαφρά αλλά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα αύριο Δευτέρα και την Τρίτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακέφαλο πτώμα – Θεσσαλονίκη: Τα τατουάζ “κλειδί” στο μπράτσο

Παράνομη υιοθεσία: “Ανοιχτή πληγή” για επίδοξους γονείς

Αίγιο: Ξήλωσαν ράμπα για ΑΜΕΑ και… έβαλαν ξαπλώστρες! (βίντεο)