Formula 1 - Καναδάς: μεγάλος νικητής ο Φερστάπεν

Δεύτερη νίκη για τον Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing στο Grand Prix της Formula 1 στον Καναδά.

Ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) είδε πρώτος την καρό σημαία στο Καναδικό Grand Prix στο Μόντρεαλ, εδραιώνοντας τη θέση του στην κορυφή του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ένα, μετά από εννέα αγώνες στην εφετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο Κάρλος Σάινθ (Ferrari) και ο Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) συμπλήρωσαν το βάθρο στην πίστα Gilles-Villeneuve, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari), που εκκίνησε από την τελευταία σειρά λόγω ποινής, τερμάτισε πέμπτος.

