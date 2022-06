Παράξενα

Σκιάθος: Ηλικιωμένος εκσφενδονίστηκε από τουρμπίνα αεροσκάφους!

Ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού

Πολύ τυχερός φαίνεται πως στάθηκε ηλικιωμένος, ο οποίος, ενώ βρισκόταν στον εξωτερικό περιφραγμένο χώρο του αεροδρομίου της Σκιάθου,… εκσφενδονίστηκε από τη δύναμη των αερίων των τουρμπίνων αεροσκάφους και έπεσε στο έδαφος.

Σύμφωνα το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη γύρω στη μία το μεσημέρι της Κυριακής και ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν τραυματίστηκε, έλαβε εξιτήριο.

