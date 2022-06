Κοινωνία

Ανθρωποκτονιών - Πισπιρίγκου: νέα κατάθεση από την μητέρα και τον πατέρα της (εικόνες)

Επεισοδιακή ήταν η κατάθεση της μητέρας της προφυλιακισμένης ως παιδοκτόνου.

Στις 10 το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησε η αναμενόμενη κατάθεση στην Πάτρα της μητέρας της Ρούλας Πισπιρίγκου, Ελένης Λεγάτου, ενώ περίπου στις 11 και μισή ξεκίνησε και η κατάθεση του πατέρα της, Ανδρέα Πισπιρίγκου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή "Το Πρωινό" η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου φυγαδεύτηκε για άγνωστη τοποθεσία, λόγω παρουσίας δημοσιογράφων έξω από το αστυνομικό τμήμα.

Οι γονείς της Ρούλας Πισπιρίγκου την Κυριακή ενημερώθηκαν να μεταβούν σήμερα Δευτέρα 20/6/2022 στο Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Αχαΐας προκειμένου να καταθέσουν στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που βρίκονται στην Πάτρα και χειρίζονται την υποθεση θανάτου των τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου.

Η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου, όπως και η αδερφή της Δήμητρα είναι τα πρόσωπα που στηρίζουν την 33χρονη κατηγορουμένη από την πρώτη στιγμή.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, κατατέθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλογρηά για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας, Ο θάνατος των δύο παιδιών ήταν ασφυκτικός και αποδίδεται σε δολοφονία και η κατάθεση του πορίσματος αναμένεται να δρομολογήσει ραγδαίες εξελίξεις.





