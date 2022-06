Πολιτική

Παραλήρημα Ερντογάν: Στην Ελλάδα ληστεύουν, ξυλοκοπούν, δολοφονούν πρόσφυγες

Με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα αυτή την φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτίθεται εναντίον της Ελλάδας και της Ευρώπης για την αντιμετώπιση του προσφυγικού.

Με ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα αυτή την φορά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτίθεται εναντίον της Ελλάδας μέσω της Παγκόσμιας Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, αναφορικά με την υιοθέτηση και την εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση (GCM) και του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες (GCR), το οποίο υιοθετήθηκε το 2018 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Την ίδια στιγμή αφήνει αιχμές εναντίον της Ευρώπης καθώς όπως λέει έχουν εξαφανιστεί χιλιάδες παιδιά από τη Συρία για τα οποία δεν γνωρίζουμε τι έχουν απογίνει.

Τι είπε ο Ερντογάν

«Το τελευταίο διάστημα, σχεδόν 30.000 μετανάστες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Το πού βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες παιδιά από τη Συρία που κατέφυγαν στην Ευρώπη, είναι άγνωστο. Σχεδόν καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της δεινής κατάστασης των προσφύγων που διώχθηκαν, ληστεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και δολοφονήθηκαν από τα ελληνικά Σώματα Ασφαλείας. Στην πραγματικότητα, το βάρος της μετανάστευσης και των προσφύγων, το «σηκώνουν» χώρες όπως η δική μας, που είναι γειτονικές με περιοχές κρίσης, όχι ανεπτυγμένες κοινωνίες που έχουν δυνατή φωνή», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Baskan Erdogan, TBMM ev sahipliginde Parlamentolar Aras? Birlik (PAB) ile Istanbul'da ortaklasa duzenlenen Kuresel Parlamenter Goc Konferans?'na video mesaj gonderdi https://t.co/difireHH28

