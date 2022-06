Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Αφροδίτη, ο Ήλιος και η συγκλονιστική Τρίτη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

«Η Αφροδίτη χθες και σήμερα κάνει μια περίεργη όψη με τον Κρόνο, που σημαίνει ότι η συναισθηματική ζωή και τα οικονομικά ίσως δεν πήγαν καλά», επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα πριν ξεκινήσει τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Δευτέρα.

Ωστόσο, όπως είπε η αστρολόγος, «αύριο είναι μια συγκλονιστική ημέρα, καθώς βγαίνουν αλήθειες στην επιφάνεια, κάποιες καρμικές σχέσεις ίσως έρθουν στο προσκήνιο, ενώ και τα οικονομικά φαίνεται να ευνοούνται».

«Ο Ήλιος πάει στον Καρκίνο και θέματα που έχουν σχέση με την οικογένεια, την πατρίδα και την πατρική γη έρχονται στο προσκήνιο», σημείωσε ακόμη η Λίτσα Πατέρα.

Ακόμη, η αστρολόγος είπε ότι «στις 23 του μήνα, η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιο των Διδύμων και ενώ μέχρι τώρα θέλαμε σταθερές σχέσεις, τώρα θα αποζητούμε το φλερτ και τις εξόδους».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

