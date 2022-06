Οικονομία

Φυσικό αέριο: Η Gazprom σταματά την ροή στην Ελλάδα για 7 ημέρες

Τι αναφέρεται απο την ΔΕΠΑ σχετικά με την επάρκεια του ελληνικού συστήματος.

Από τις 21 μέχρι και τις 27 Ιουνίου θα διακοπεί η ροή του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ελλάδα στο πλαίσιο της ετήσιας προγραμματισμένης συντήρησης του αγωγού Turk Stream.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, το γεγονός δεν αναμένεται να επηρεάσει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας καθώς η τροφοδοσία θα συνεχιστεί με LNG και υπάρχουν υψηλά αποθέματα αλλά και μέσω των υπόλοιπων συμβάσεων αερίων αγωγού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προγραμματισμένη αυτή συντήρηση πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον αγωγό Turk Stream και είχε ανακοινωθεί εδώ και αρκετές ημέρες και στο πλαίσιο του προγραμματισμού συντήρησης του ΔΕΣΦΑ. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε η ΔΕΠΑ έχει κινηθεί έγκαιρα και έχει αυξήσει τα φορτία LNG προκειμένου να καλυφθούν στο έπακρο οι ανάγκες του συστήματος αερίου στη χώρα.

