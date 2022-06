Οικονομία

InvestEU - Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Επιπλέον δάνεια 2,5 δισεκατομμυρίων ευρω

Τι ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.

Εγγυοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα χορήγησης δανείων, κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τις δυνατότητες αξιοποίησης των κονδυλίων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουνίου.

Ειδικότερα όσον αφορά στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που ανακοίνωσε ο κ. Σκυλακάκης, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα δεσμεύει 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για να χρηματοδοτήσουν το εθνικό σκέλος του InvestEU για επενδύσεις στη χώρα.

«Για τον σκοπό αυτόν βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ώστε εντός Ιουλίου να προχωρήσει η έγκριση του σχετικού προγράμματος», τόνισε ο κ. Σκυλακάκης.

Όπως εξήγησε, επί της ουσίας τα 500 εκατ. ευρώ του «Ελλάδα 2.0» που θα διοχετευτούν στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, θα λειτουργήσουν ως εγγύηση, προκειμένου οι συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα, ελληνικές εμπορικές τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους περί τα 2,5 δισ. ευρώ, από τις αρχές του 2023.

Ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε πως στο πλαίσιο του προγράμματος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα έχουν χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και χαμηλότερη απαίτηση εξασφαλίσεων.

Αξίζει να επισημανθεί πως για πρώτη φορά ενεργοποιείται το εθνικό σκέλος του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος, με αποκλειστική στόχευση τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα του InvestEU ενεργοποιείται παράλληλα με το ευρύ δανειοδοτικό πρόγραμμα των 11,7 δισ. ευρώ του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με απώτερο σκοπό την κάλυψη του σημαντικού επενδυτικού και χρηματοδοτικού κενού σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων.

