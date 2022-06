Κόσμος

ΝΑΤΟ: Θεμιτές οι ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλεια

«Εποικοδομητική» χαρακτήρισε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ τη συζήτηση αξιωματούχων της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ, ανώτεροι αξιωματούχοι από την Τουρκία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία συναντήθηκαν με ανώτερους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Υπό την προεδρία του Στιαν Γένσεν, Διευθυντή του Ιδιωτικού Γραφείου του Γενικού Γραμματέα, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις ανησυχίες για την ασφάλεια που έθεσε η Τουρκία προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στις αιτήσεις ένταξης στο ΝΑΤΟ από τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

«Χαιρετίζω την εποικοδομητική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα σχετικά με τις ιστορικές αιτήσεις της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ. Προσέθεσε ότι «η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα έκανε τη Συμμαχία ισχυρότερη και ολόκληρη την ευρωατλαντική περιοχή πιο ασφαλή. Η Τουρκία έχει θεμιτές ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με την τρομοκρατία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έτσι θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας για τις αιτήσεις της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ και ανυπομονώ να βρούμε έναν τρόπο προς τα εμπρός το συντομότερο δυνατό».

Επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας ήταν ο Ιμπραχίμ Καλίν, εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου και Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Επικεφαλής της φινλανδικής αντιπροσωπείας ήταν ο Πέτρι Χακκαράινεν, Διευθυντής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας στο Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και της σουηδικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε ο Όσκαρ Στρενστρομ, Υφυπουργός αρμόδιος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και το Συμβούλιο Πολιτικής Ασφαλείας, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού της Σουηδίας.

Καλίν: Οι συζητήσεις δεν αποτελούν προθεσμία

Οι συζητήσεις μεταξύ Τουρκίας, Φινλανδίας και Σουηδίας για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ θα συνεχιστούν, αλλά η σύνοδος κορυφής της Συμμαχίας στη Μαδρίτη την επόμενη εβδομάδα δεν αποτελεί μια προθεσμία, δήλωσε ο Ιμπραχίμ Καλίν, μετά τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες μετά τις συζητήσεις στο ΝΑΤΟ για το θέμα, ο Καλίν τόνισε ότι η Άγκυρα αναμένει από τη Σουηδία, ιδίως, να λάβει άμεσα μέτρα σχετικά με τις ενέργειες του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) στη χώρα της και ότι οποιαδήποτε πρόοδος στις αιτήσεις για ένταξη των σκανδιναβικών χωρών «εξαρτάται πλέον από την κατεύθυνση και την ταχύτητα με την οποία αυτές οι χώρες θα λάβουν μέτρα».

