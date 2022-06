Υγεία - Περιβάλλον

Τηλεργασία: οι λόγοι υγείας που την δικαιολογούν

Η λίστα με τις ασθένειες, τις παθήσεις και τις περιπτώσεις υγείας που αιτιολογούν την τηλεργασία. Τι αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα και για έναν μήνα το σχέδιο Κοινής Απόφασης των υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη και Υγείας, Θάνου Πλεύρη, για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με τηλεργασία, μετά από αίτηση του εργαζομένου, που εξειδικεύει τις σχετικές ρυθμίσεις του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 67).

Στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ προσδιορίζονται οι παθήσεις των εργαζομένων που μπορούν να τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας τους, ο οποίος μπορεί να αποφευχθεί, αν τηλεργάζονται.

Περιγράφεται, επίσης, η διαδικασία, μέσω της οποίας υποβάλλεται η σχετική αίτηση (για παροχή τηλεργασίας) του εργαζομένου προς τον εργοδότη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι βασικότερες προβλέψεις είναι οι εξής:

Αίτηση προς τον εργοδότη τους για την παροχή της εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας μπορεί να υποβληθεί από εργαζόμενους με τις ακόλουθες παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες:

1. Νεοπλασματική νόσος υπό χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή βιολογική ή άλλη στοχευμένη θεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.

2. Αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.

3. Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με λήψη ? 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

4. Μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή/και λήψη ? 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

5. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με FEV1 <50% ή/και DLCO<40%.

6. Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες με διαχυτική ικανότητα <50%.

7. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια υπό κατ' οίκον οξυγονοθεραπεία.

8. Κυστική ίνωση.

9. Καρδιοπάθειες οποιασδήποτε αιτιολογίας με κλάσμα εξώθησης μικρότερο ή ίσο του 40% και μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια.

10. Μείζων ανεπίπλεκτη καρδιοχειρουργική επέμβαση (αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικατάσταση βαλβίδων), μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.

11. Δυσρυθμίες καρδιάς με ιστορικό υποτροπιαζόντων συγκοπτικών επεισοδίων περισσότερων από δύο ανά έτος.

12. Σοβαρή συμπτωματική καρδιακή βαλβιδοπάθεια.

13. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό εξωνεφρική κάθαρση.

14. Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με μη αντιρροπούμενη κίρρωση.

15. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ή ΗIV λοίμωξη με CD4 ?200/μl.

16. Ιδιοπαθή φλεγμονώδη ή αυτοάνοσα νοσήματα που απαιτούν συστηματική λήψη υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών, βιολογικών ή άλλων στοχευμένων θεραπειών.

17. Νευρολογικά νοσήματα που απαιτούν συστηματική χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών ή βιολογικής ή άλλης στοχευμένης θεραπείας.

18. Παθήσεις με σημεία μυϊκής αδυναμίας αναπνευστικών μυών (βαριά μυασθένεια ή νευρομυϊκή πάθηση) κυρίως σε περιόδους υψηλού κινδύνου λοίμωξης.

19. Νευρολογικές παθήσεις με υπολειπόμενο νευρολογικό έλλειμμα, μετά τη λήξη της αναρρωτικής άδειας, το οποίο καθιστά δυσχερή τη μετάβαση στην εργασία.

20. Νόσος του κινητικού νευρώνα.

21. Επιληψία με τεκμηριωμένες πάνω από τρεις επιληπτικές κρίσεις τον μήνα.

22. Νόσος Πάρκινσον μετρίως σοβαρή ή σοβαρή.

23. Κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου.

24. Οξύ ή χρόνιο μυοσκελετικό πρόβλημα, εφόσον δυσχεραίνει τη μετάβαση στην εργασία, μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.

25. Αιμοσφαιρινοπάθειες (Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, κλπ) με συχνές μηνιαίες μεταγγίσεις.

26. Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης υπό ινσουλινοθεραπεία (HbA1c του τελευταίου 3μήνου ?8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ?200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες) ή σοβαρές μικρο/μακρο αγγειακές ή άλλες επιπλοκές.

27. Μη επαρκώς ρυθμιζόμενο ενδοκρινικό νόσημα (σοβαρός υπο/υπερθυρεοειδισμός, επινεφριδιακή ανεπάρκεια, υποφυσιακή ανεπάρκεια, κλπ) με σοβαρά κλινικά συμπτώματα ή/και περιοδικές νοσηλείες.

28. Ασθενείς, μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη μετεγχειρητική περίοδο και μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.

29. Προϋπάρχουσα αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, ανεξαρτήτως κατηγορίας νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των παθήσεων που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ υπ' αριθμ. Φ80100/24283/2022 «Αναθεώρηση του πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ' αόριστον» (Β΄ 1224) και, όπως κάθε φορά ο ανωτέρω πίνακας διαμορφώνεται, λόγω πιθανής ή ενδεχόμενης επιδείνωσης αυτών.

30. Γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά τα στάδια της ωοθηκικής διέγερσης, εμβρυομεταφοράς και αναμονής, μέχρι την εργαστηριακή διάγνωση της κύησης.

Οι εργαζόμενοι με τις προαναφερθείσες παθήσεις, νοσήματα ή αναπηρίες, υποβάλλουν αίτηση προς τον εργοδότη τους για παροχή τηλεργασίας, καταθέτοντας ιατρική γνωμάτευση από θεράποντα ιατρό, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ακριβής περίπτωση, η χρονική διάρκεια της τηλεργασίας, που δεν θα ξεπερνά τους τρεις μήνες και η ενδεχόμενη ανάγκη επανεξέτασης του εργαζομένου για συνέχιση της τηλεργασίας. Οι εργαζόμενοι με πιστοποιημένη αναπηρία υποβάλλουν, εκτός από την ιατρική γνωμάτευση και την αντίστοιχη απόφαση του ΚΕΠΑ.

Ο εργοδότης, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις του ιατρού εργασίας της επιχείρησης, οφείλει να απαντήσει στον εργαζόμενο το συντομότερο δυνατόν, αλλά, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν του 15ημέρου από την παραλαβή της αίτησης, εάν κάνει αποδεκτό το αίτημα ή όχι.

Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ο εργαζόμενος αρχίζει αμέσως να παρέχει την εργασία με το σύστημα της τηλεργασίας.

Εάν ο εργοδότης δεν αποδεχθεί το αίτημα, θα πρέπει να αιτιολογήσει την απόφασή του.

Ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί την επίλυση της εργατικής διαφοράς από την Επιθεώρηση Εργασίας. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν απαντήσει εντός του 15ημέρου, θεωρείται ότι το αίτημα του εργαζομένου έχει γίνει δεκτό.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι προβλέψεις της ΚΥΑ δεν αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις για αναρρωτικές άδειες, λόγω νοσημάτων ή ατυχημάτων που οδηγούν σε προσωρινή ανικανότητα για εργασία. Επίσης, δεν αντικαθιστούν ούτε τροποποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την επίβλεψη της υγείας τους από τον ιατρό εργασίας.

