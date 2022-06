Πολιτισμός

Μαρίνα Λαμπράκη - Πλάκα: “στερνό αντίο” στην ακάματη εργάτρια του πολιτισμού (εικόνες)

Πλήθος κόσμου παρέστη στην εξόδιο ακολουθία της μαρκοβιότερης διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης.

Ανάμεσα στα γλυπτά του Χαλεπά, του Τόμπρου,του Παρμακέλη, του Βαλσάμη και άλλων σπουδαίων της νεότερης τέχνης που τόσο αγάπησε, αναπαύεται στο εξής η Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα.

Στο Α' νεκροταφείο συγκεντρώθηκαν σήμερα οι φίλοι και συνεργάτες της, οι παλιοί φοιτητές της και καθηγητές από την ΑΣΚΤ, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολύπλευρη, μαχητική και μακροβιότερη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης.

Εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο προεδρος του ΔΣ της Εθνικής Πινακοθήκης Απόστολος Μπότσος, η διευθύντρια συλλόγων καλλιτεχνών και μουσειολογικού προγράμματος της Εθνικής Πινακοθήκης, Έφη Αγαθονίκου, ο κοσμήτορας της ΑΣΚΤ Αγγελής Αντωνόπουλος, αποχαιρέτησαν με τα λόγια τους «τη σπουδαία Ελληνίδα στις συλλογικές και προσωπικές τους διαδρομές».

«Αποχαιρετούμε με αγάπη και θαυμασμό το ατίθασο κορίτσι από το Αρκαλοχώρι που αγάπησε την τέχνη, σπούδασε, εξελίχτηκε σε μια δυναμική προσωπικότητα, εργάστηκε σκληρά, πρωτοστάτησε να βάλει την ελληνική τέχνη στον παγκόσμιο χάρτη», είπε η Λίνα Μενδώνη.

Στην κηδεία παραβρέθηκαν επίσης η Όλγα Κεφαλογιαννη, η Άντζελα Γκερέκου, η Λυδία Κονιόρδου, η Άννα Καφέτση, η Ειρήνη Γερουλάνου, η Νίκη Τυπάλδου, η Βάνα Ξένου, ο Γιώργος Ρόρρης, ο Μάριος Σπηλιόπουλος, ο Πάνος Χαραλάμπους, η Άννα Φιλίνη κ. ά.

