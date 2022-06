Κοινωνία

Λάρισα – Θεία 51χρονης στον ΑΝΤ1: “Μιλούσε μόνο τη δική της γλώσσα, ήταν αγρίμι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της υπόθεσης 51χρονης που είχε να βγει από το σπίτι της από τα 9 της χρόνια.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Αλυσίδες και λουκέτα στις αυλόπορτες, σιδεριές στα παράθυρα. Για 42 ολόκληρα χρόνια, έμενε κλειδωμένη στο σπίτι– φυλακή στη Λάρισα, η 51χρονη η ιστορία της οποίας αποκαλύφθηκε όταν πέθανε η 76χρονη μητέρα της.

«Είναι ένα παιδί φοβισμένο, ένα αγρίμι αν το βγάζαν έξω θα ήταν όλα καλά....», δηλώνει στον ΑΝΤ1 η θεία της 51χρονης.

Τελείωσε την τρίτη δημοτικού, σταμάτησε το σχολείο και από τα εννιά της χρόνια δεν βγήκε ξανά έξω. Η μόνη επαφή που είχε, ήταν με τη μητέρα της, που σε όλους έλεγε, πως η κόρη της, δεν θέλει να έχει συναναστροφές με τον έξω κόσμο.

«Δεν το άφηνε, ήξερε μόνο τη γλώσσα τη δική της, όσοι της λέγανε να το βγάλει έξω τους μισούσε. .....Το αγαπούσε το παιδί, πάρα πολύ το αγαπούσε, έλεγε ότι φοβάται να βγει έξω... Χθες όμως που ξεκίνησαν να πάνε στην κηδεία βγαίνω έξω και λέω ‘κορίτσι μου ας μη μιλάς, εγώ σε αγαπώ’ και έρχεται και με αγκαλιάζει σφιχτά γιατί ένιωσε ότι δεν έχει κανέναν, όπως τώρα φύγανε χθες το βράδυ τα ανίψια που τη φέρανε εδώ και είναι κλειδωμένη μέσα από χθες το βράδυ», περιγράφει η θεία.

Η 76χρονη μητέρα της 51χρονης εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα του Σαββάτου, στα σκαλοπάτια του σπιτιού της. Όπως όλα δείχνουν κατέληξε από παθολογικά αίτια, δίπλα της είχε και σακούλες με ψώνια. Η συνυφάδα της, που μένει στο ισόγειο, ειδοποίησε τις Αρχές και ενημέρωσε την Αστυνομία, για μια ακόμη φορά, για την κόρη που ζει κλειδωμένη επί χρόνια στο σπίτι.

«Αδιαφορία, τρεις φορές ήρθε η Αστυνομία για άλλο πράγμα και τους εξηγήσαμε τι συμβαίνει πάνω, ότι το παιδί ήταν κλεισμένο, όλα τα χρόνια τρέχω και ενδιαφέρομαι», υπογραμμίζει η θεία.

Γείτονας των δύο γυναικών δηλώνει πως η 76χρονη για «πολλά χρόνια την κρατούσε μέσα και δεν μπορούσε να βγει. Είναι συνολικό θέμα της κοινωνίας, της ενημέρωσης που έχει ο κόσμος, πρέπει να μην φοβόμαστε και να κρύβουμε πράγματα και να μην κρίνεται ο κόσμος. Μπορεί και η ίδια να ένιωθε άσχημα να το κοινοποιήσει, αν είχε κάποιο πρόβλημα η κόρη της και την κρατούσε μέσα και το θέμα τώρα είναι η κοπέλα που έμεινε πώς θα συνεχίσει τη ζωή της; Να βοηθήσει τουλάχιστον από το Κράτος».

Η 51χρονη παραμένει στο σπίτι της και οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου έχουν αναλάβει να την φροντίσουν από δω και πέρα.

Ο δήμος Λαρισαίων αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως «Κοινωνική λειτουργός και στελέχη των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, βρίσκονται δίπλα στην συγκεκριμένη γυναίκα. Οι έμπειροι κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου μας έχουν διαμορφώσει μια πρώτη αλλά σαφή εικόνα για την υπόθεση και σταδιακά δρομολογούνται πρόσφορα μέτρα αποκατάστασης».

Η γυναίκα αναμένεται να υποβληθεί και σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η συνολική εικόνα της σωματικής και ψυχικής της υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Fuel pass 2: Τα νέα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο

Τσίπρας: ο Μητσοτάκης αποφάσισε να δραπετεύσει με εκλογές

Ανακύκλωση συσκευών: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οδηγός για την επιδότηση