Οικονομία

Αισχροκέρδεια - Σκρέκας: 90% φορολόγηση στα υπερκέρδη για το φυσικό αέριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του υπουργείου Περιβάλλοντος στον ΣΥΡΙΖΑ που κάνει λόγο για «πάρτι αισχροκέρδειας».

Με αφορμή τις δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για το ενημερωτικό σημείωμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών προμήθειας φυσικού αερίου τα έτη 2019 - 2021, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνει τα εξής:

«Η ΡΑΕ προχώρησε στη σύνταξη του ενημερωτικού σημειώματος έπειτα από αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με νομοθετική ρύθμιση που θα υποβάλει στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η θετική μεταβολή στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών προμήθειας φυσικού αερίου μεταξύ του 2020 και του 2021 θα φορολογηθεί με συντελεστή 90%, όπως συνέβη και με την αυξημένη κερδοφορία των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα έσοδα από την επιβολή του έκτακτου τέλους θα δεσμευθούν υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) και θα αξιοποιηθούν για την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου επαγγελματικών καταναλωτών και νοικοκυριών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, έρμαιο της καταστροφολογίας και του ανύπαρκτου προγραμματικού λόγου, ενοχλείται κάθε φορά που η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα στήριξης της κοινωνίας γιατί χάνει το μόνο πεδίο που διακρίνεται αυτό του λαϊκισμού και της εξαπάτησης.

Καταλαβαίνουμε την ενόχληση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που φορολογεί με τόσο υψηλό συντελεστή τα αυξημένα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και των εταιρειών προμήθειας φυσικού αερίου.

Αντιλαμβανόμαστε, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενοχλείται από το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα σημαντικότερα μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, όπως άλλωστε επισημαίνουν και διεθνείς φορείς. Ενδεικτική είναι η πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Bruegel, σύμφωνα με την οποία η χώρα μας έχει κάνει τις μεγαλύτερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ (3,5%) μεταξύ των 27 κρατών - μελών για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Όπως έχει δεσμευθεί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνική συνοχή για όσο χρειαστεί εξαντλώντας όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει στη διάθεσή της. Βασικό μας μέλημα είναι η προστασία των πιο ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων και για τον λόγο αυτόν σε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως στο «Εξοικονομώ 2021» και στο «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή» λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας».

Το ενημερωτικό σημείωμα της ΡΑΕ αναφέρει τα εξής:

1. Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας το 2021 εμφάνισαν ζημίες, καθώς απορρόφησαν μέρος της αύξησης των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς, ιδίως εξαιτίας των συμβάσεων με τελικούς πελάτες που προϋπήρχαν της ενεργειακής κρίσης.

2. Η πλειονότητα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας σημείωνε ήδη ζημίες κατά τα έτη 2019 και 2020. Σημαντικό περιθώριο κέρδους είχε και τα δύο έτη η δεσπόζουσα επιχείρηση, ΔΕΗ Α.Ε..

3. Η εξαγωγή συμπερασμάτων στην λιανική αγορά του φυσικού αερίου είναι εξαιρετικά δυσχερής, καθώς παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των εταιρειών ως προς το περιθώριο κέρδους.

4. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στην χονδρεμπορική αγορά του φυσικού αερίου έχουν θετικό περιθώριο κέρδους. Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αύξηση του περιθωρίου κέρδους της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. από 7% το 2019 σε 24% το 2021. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας:

I. Στα «Λοιπά Έσοδα» της εταιρείας περιλαμβάνεται πρόβλεψη ποσού Euro 83.236.209, το οποίο προέρχεται από απόφαση Διαιτησίας με την Botas προηγούμενων ετών.

II. Εντός του 2022 κατέβαλε στον προμηθευτή της Botas το ποσό των USD 50.530.727,23, για χρεώσεις Take-or-Pay του έτους 2021, ενώ εκκρεμεί η πληρωμή του Take-or-Pay για το έτος 2020 στην Gazprom, εκτιμώμενου ύψους 40.000.000Euro.

III. Δυνάμει του άρθρου 30 ν. 2579/1998, η ΔΕΠΑ ΑΕ διανέμει υποχρεωτικά στους Μετόχους της το 35% των κερδών της, δηλαδή εν προκειμένω ποσό Euro 90.613.502.

ΣΥΡΙΖΑ: Συνεχίζεται το πάρτι αισχροκέρδειας

Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι Σωκράτης Φάμελλος και Πέτη Πέρκα, τομεάρχης και αναπληρώτρια τομεάρχης Περιβάλλοντος κι Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφεραν:

«Οι αποκαλύψεις για το πάρτι αισχροκέρδειας εις βάρος των καταναλωτών και τα υπερκέρδη στην ενέργεια συνεχίζονται. Από το συμπληρωματικό ενημερωτικό σημείωμα της ΡΑΕ για την κερδοφορία στην προμήθεια φυσικού αερίου που, ενώ το είχε ήδη στα χέρια της η κυβέρνηση, δημοσιεύτηκε με καθυστέρηση έξι (6) ημερών, αποδεικνύεται ότι η, ακόμα δημόσια, ΔΕΠΑ Εμπορίας παρουσίασε:

-326 εκατ. ευρώ EBITDA το 2021 έναντι 25 εκατ. ευρώ το 2020,

-334 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων το 2021 έναντι 37 εκατ. ευρώ το 2020, και

-υπερτριπλασιασμό του περιθωρίου κέρδους σε σχέση με το 2019, από 7,27% στο 22,31%!

Αυτά εν μέσω της ακραίας κρίσης ακρίβειας, όταν τα νοικοκυριά γονατίζουν από τις υπέρογκες αυξήσεις στην ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο) και, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η τιμή φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 172,7% σε σχέση με τον Μάϊο του 2021!

Πρόκειται μάλιστα για υπερκέρδη μίας εταιρείας που η Διοίκησή της διορίζεται και ελέγχεται από τον κ. Μητσοτάκη και η οποία επιλέγει να χαρατσώνει επιπλέον τους καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, για να πολλαπλασιάζει τα κέρδη της αντί να απορροφά σημαντικό τμήμα των αυξήσεων ως όφειλε! Ξεκάθαρη «γαλάζια» αισχροκέρδεια, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επιμένει εδώ και μήνες.

Είναι ξεκάθαρο ότι και αυτά τα υπερκέρδη έχουν την υπογραφή της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και πρέπει άμεσα να επιστραφούν στους καταναλωτές, όπως και τα υπερκέρδη από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία «μαγειρεύονται» τόσο καιρό, με μόνο σκοπό να μειωθούν όσο γίνεται περισσότερο και δεν έχουν ακόμη επιστραφεί στους καταναλωτές».

Ειδήσεις σήμερα:

Fuel pass 2: Τα νέα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο

Λάρισα – Θεία 51χρονης στον ΑΝΤ1: “Μιλούσε μόνο τη δική της γλώσσα, ήταν αγρίμι”

Ανακύκλωση συσκευών: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οδηγός για την επιδότηση