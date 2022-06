Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαίνονται οι μάχες

Ουκρανικές δυνάμεις κινδυνεύουν να περικυκλωθούν από ρωσικά στρατεύματα. Η Πολωνία προμήθευσε με εκατοντάδες άρματα μάχης και τεθωρακισμένα την Ουκρανία.

Ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται τη Ζολότε και τη Χίρσκε διατρέχουν κίνδυνο να περικυκλωθούν από τα ρωσικά στρατεύματα, σύμφωνα με τους Ουκρανούς στρατηγούς.

«Στην κατεύθυνση Τόσκιβκα - Πιντλίσνε, ο εχθρός κατέλαβε τους οικισμούς Πιντλίσνε και Μίρνα Ντολίνα», ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Facebook. Οι ρωσικές δυνάμεις προέλασαν επίσης κοντά στη Χίρσκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη αποκόπτουν τη βόρεια οδική σύνδεση μεταξύ των ουκρανών στρατιωτικών που αμύνονται στη Ζολότε και τη Χίρσκε και ουκρανικών μονάδων στη Λισιτσάνσκ.

Την ίδια στιγμή η Πολωνία προμήθευσε πάνω από 240 άρματα μάχης και άλλα 100 τεθωρακισμένα οχήματα στην Ουκρανία για να βοηθήσει τη γειτονική της χώρα να αντιμετωπίσει την εισβολή του στρατού της Ρωσίας, δήλωσε ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα χθες Τρίτη.

Η Βαρσοβία έστειλε επίσης πυραυλικά συστήματα, πολυβόλα και πυρομαχικά, ανέφερε ο αρχηγός του πολωνικού κράτους κατά τη διάρκεια συνάντησής του με πρεσβευτές.

Συνολικά, η πολωνική κυβέρνηση έχει χορηγήσει στρατιωτική βοήθεια αξίας 1,6 δισεκ. δολαρίων στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, με σκοπό να αποκρουστεί η ρωσική εισβολή και να εξασφαλιστεί ότι ο πόλεμος δεν θα εξαπλωθεί στην πολωνική επικράτεια, σύμφωνα με τη Βαρσοβία.

