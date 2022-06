Life

Χρήστος Λούλης στο “The 2Night Show”: Τι έγινε αν παίξεις στην Επίδαυρο; Μια βλακεία είναι

Για την υποκριτική, την κριτική, την πατρότητα και την καραντίνα μίλησε ο Χρήστος Λούλης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο «The 2Night Show» της Τρίτης.

Ο ηθοποιός εκδήλωσε την επιθυμία του να παίξει σε μιούζικαλ και μίλησε για τις «δυνατές» εμπειρίες της δουλειάς του.

«Είναι όλο αυτό το περιρρέον περιβάλλον ότι θα παίξεις στην Επίδαυρο και κάτι έγινε και στην ουσία τι είναι; Μια βλακεία είναι», σχολίασε απαντώντας στην παρατήρηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι, πολλοί συνάδελφοί του «καβαλάνε το καλάμι» αφού εμφανιστούν στην Επίδαυρο.

«Το δικό μου τίμημα είναι ότι λόγω της δουλειάς είμαι τρομερά παρατηρητικός ακόμα και όταν συμβαίνει κάτι σε μένα ο μισός μου εαυτός βγαίνει και παρατηρεί αυτό που συμβαίνει. Δε ζω τη στιγμή όπως θα έπρεπε. Τον έχω πνίξει κάπως τον Χρήστο μέσα μου λόγω της δουλειάς. Δε ξέρω τι θα μου έλεγε ο εαυτός μου αν μπορούσε να μου πει κάτι, φοβάμαι τι μπορεί να μου έλεγε» είπε και συμπλήρωσε και συμβουλεύοντας όσους θα ήθελαν να ακολουθήσουν το επάγγελμά του είπε:

«Αυτό που προσπαθείς πάντα είναι να αποφύγεις τα λάθη του πατέρα σου κάποια λάθη ωστόσο δε μπορείς να τα αποφύγεις… Προσπαθείς πάντα να γίνεις καλύτερος από τον πατέρα σου, αλλά δεν μπορείς να αποφύγεις όλα τα λάθη, κάποια στιγμή θα το κάνεις και εσύ. Είσαι ο γιος του πατέρα σου και κάποια πράγματα είναι μέσα σου ακόμα και αν δε το θες… Είτε τους αγαπάς τους γονείς σου όπως εγώ είτε όχι, είναι μέσα σου…» είπε ο ηθοποιός για τον ρόλο του ως πατέρας.

Αναφερόμενος στην πρώτη φορά που διάβασε αρνητική κριτική, είπε πως «υπάρχουν άνθρωποι που θαυμάζω επαγγελματικά, των οποίων περιμένω σιωπηρά την επιβεβαίωση, είτε με μια καλή κουβέντα είτε με μια συνεργασία».

Και συνέχισε: «Την πρώτη φορά που διάβασα αρνητική κριτική για μένα το πήρα κατάκαρδα και τρελάθηκα… Η κριτική που κάνουμε στους άλλους πρώτα απ’ όλα μιλάει για εμάς, για την οπτική μας, και αυτό το θυμάμαι, όταν με κρίνουν αλλά και όταν κρίνω εγώ».

«Πάντα μου άρεσε η τηλεόραση αλλά είχα πάρα πολύ θέατρο και δεν προλάβαινα, με την καραντίνα ελευθερώθηκε ο χρόνος», είπε μιλώντας για την περίοδο της καραντίνας και την επιστροφή του στην τηλεόραση.

