Κορονοϊός – Πλεύρης: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος να ληφθούν μέτρα

«Έχουμε μπει στη φάση συνύπαρξης με τον κορονοϊό» είπε ο Υπουργός Υγείας. Τι είπε για τέταρτη δόση εμβολίου το φθινόπωρο.

Ερωτηθείς αν η άρση των μέτρων περιορισμού της πανδημίας έγινε νωρίτερα λόγω της έλευσης των τουριστών ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι «είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρώπης που ήραμε τα μέτρα», επισημαίνοντας ότι η άρση των μέτρων έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και αυτές που δεν έχουν καμία εξάρτηση για τον τουρισμό.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας ο κορονοϊός λειτουργεί πάντοτε με κύματα: «Παρακολουθούμε την πορεία του κάθε κύματος. Όπου υπήρχε κύμα στους θερινούς μήνες, κατά βάση ήταν πιο ήπιο, αλλά δεν είχε βαριές νοσηλείες», είπε σχετικά.

Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην ΕΡΤ, «αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος να επανέλθουν μέτρα διότι μας απασχολούν τα κρούσματα σε συνδυασμό με την πίεση στο ΕΣΥ».

Σχολιάζοντας την χθεσινή αυξημένη επιδημιολογική εικόνα στη χώρα, ο κ. Πλεύρης δήλωσε πως οφείλεται στον μεγάλο αριθμό τεστ, στον αυξημένο αριθμό τουριστών και στο ότι υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα του ιού.

«Η σύσταση είναι όταν βρισκόμαστε σε χώρους με έντονο συγχρωτισμό πρέπει να φοράμε μάσκα και να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας», τόνισε ο κ. Πλεύρης και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας.

«Έχουμε μπει στη φάση συνύπαρξης με τον κορονοϊό» είπε ο κ. Πλεύρης αναφέροντας ότι οι μεταλλάξεις Όμικρον δεν έχουν την ίδια πίεση για το ΕΣΥ όπως η Δέλτα.

«Μέτρα μπορεί να υπάρξουν, αλλά δεν θα είναι οριζόντια, όπως είχαμε στην πρώτη φάση της πανδημίας», συμπλήρωσε.

«Θέλω να πιστεύω ότι η πορεία που θα έχει η πανδημία θα είναι τέτοια που ναι μεν θα πιέσει, αλλά δε θα χρειαστεί να πάμε σε κάτι που θα παραπέμπει στους περιορισμούς που είχαμε», πρόσθεσε σχετικά.

Αναφορικά με το τι θα γίνει με την τέταρτη δόση τόνισε ότι είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί ενισχυτική δόση, αλλά είναι ακόμη άγνωστο αν αυτό θα αφορά το σύνολο του πληθυσμού τονίζοντας ότι «θα θέλαμε να πάμε σε λογική εποχικού εμβολίου».

