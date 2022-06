Κοινωνία

Καύσωνας – Ερυθρός Σταυρός: Δράσεις για τους άστεγους (εικόνες)

Στο δρόμο θα βρίσκονται τα κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού για την υποστήριξη του άστεγου πληθυσμού στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατούν το προσεχές χρονικό διάστημα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου, Dr. Αντωνίου Αυγερινού, οργανώνει την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022, από τις 10:00’ έως τις 13:00’, δράση ενεργητικής προσέγγισης αστέγων και εργασίας στο δρόμο (streetwork) στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, κλιμάκια του Ε.Ε.Σ στελεχωμένα από κοινωνικούς λειτουργούς, εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες και εθελοντές του Τομέα Υγείας, θα κινητοποιηθούν για την υποστήριξη του άστεγου πληθυσμού που διαβιεί υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού στο κέντρο της Αθήνας, μέσω της διανομής υλικού άμεσης κοινωνικής βοήθειας, καθώς και την παροχή Α’ Βοηθειών και Α’ Βοηθειών Ψυχικής Υγείας.

Ειδικότερα, κατά την ανάπτυξη της δράσης, τα κλιμάκια του ΕΕΣ θα διανείμουν δέματα με ανθρωπιστικό υλικό (είδη ατομικής υγιεινής, είδη βασικής διατροφής, ιματισμό, είδη προστασίας από τον Covid 19 κ.α.), το οποίο εξασφαλίστηκε εξ ολοκλήρου, στο πλαίσιο της Επείγουσας Έκκλησης για τον Covid-19 που υλοποιεί ο Οργανισμός, με τη χρηματοδότηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Ταυτόχρονα, θα παρασχεθεί ενημέρωση στον πληθυσμό για τους κλιματιζόμενους χώρους προσωρινής φιλοξενίας και τα μέτρα αρωγής και υποστήριξης της ομάδας στόχου που αναπτύσσονται από την οικεία Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Συνολικά εκτιμάται πως θα ωφεληθούν περίπου 150 άτομα, ενώ ανάλογες δράσεις θα υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ειδικότερα σε περιόδους κατά τις οποίες θα επικρατούν αντίστοιχες συνθήκες.

